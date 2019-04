Ana Contreras inaugurará la edición 2019 del ciclo musical Compositoras

La cantautora Ana Contreras será quien inaugure el ciclo Compositoras en su edición 2019. El recital –que será el primero de nueve conciertos– tendrá lugar el jueves 11, a partir de las 20.30, en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación (Buenos Aires 389, de Paraná).

El ciclo, que el año pasado reunió a Analía Bosque, Miriam Gutiérrez, Flopa Suksdorf, Susana Ratcliff, Emilia Cersofio, Marcia Müller, Silvia Salomone y Melisa Budini, este año se desarrollará de abril a diciembre y tendrá como protagonistas a Ana Contreras, Gabriela Zonis, Adalgis, Brenda Espinosa, Agustina Schreider, Luciana Insfrán, Adriana Bruselario y Paola Núñez.

"La idea es hacer un ciclo que contemple nueve conciertos, somos ocho las compositoras convocadas este año por las compositoras del año pasado, y habrá un recital mensual por cada una, más un noveno a modo de cierre, donde tocaremos todas juntas", señaló Contreras a Escenario.

El espacio físico este año se modificó, ya que en 2018 se desarrolló en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, pero ahora se organiza en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. "La universidad resultó ser un espacio muy cobijador para el proyecto, es un muy lindo equipo que se ha formado, tanto en lo que refiere a la organización como a la gente de la operación técnica", destacó.

El proyecto Compositoras se originó en la idea de trabajar los ejes Mujer y Composición, desde la necesidad de poner en valor y poder convidar al público paranaense la heterogeneidad de miradas con que cuenta nuestra región en materia de mujeres hacedoras de cultura, sus procesos creativos y la mirada fundante que tienen algunas referentes de la música de la provincia a la hora de componer.

Dentro de la actividad musical, la composición es un pilar sumamente importante ya que implica creación, imaginación, persistencia y compromiso para la transmisión de nuevas tendencias que aportan al acervo cultural y, por supuesto, a la transformación social.

El recital inaugural será el único que tendrá lugar un día jueves, el resto se concretará un viernes de cada mes.

"Voy estar haciendo solo composiciones mías, de principio a fin. Pretendo montar entre 14 y 15 canciones de mi autoría, la mitad de ellas está grabada en mi disco que se llama Aitué que fue presentado el año pasado en Paraná y en otros países. Las demás, serán un estreno. Iremos desde el blues hasta ritmos venezolanos, pasando por zambas, tonadas, cuecas, milongas, valses. Incluso me estará acompañando un músico de Venezuela, también gente de la Asociación Litoraleña de Blues", adelantó Contreras.

La acompañarán los músicos Néstor Viloria (Venezuela), Sebastián Narváez, Claudina Knopp, Ernestina Serra, Martín Aquilini y Alejandro Bravo.





Entrerriana por elección

Ana Contreras nació y se crió en Chile, donde se formó como licenciada y profesora en Educación Musical, tomó clases de canto popular con Francesca Ancarola y así decidió volcar su formación hacia la música popular. En 2008 se trasladó a la Argentina y formó el Taller de Música Aitué, desde donde organiza clases de música, seminarios, talleres de capacitación y conciertos.

"Estoy viviendo en Argentina desde 2008, en mayo se cumplen 11 años. Y soy la primera extranjera convocada al ciclo Compositoras, lo que me pone súper contenta, porque va con el apodo que hace un tiempo me puso Carina Netto, que me llamó la chilenoentrerriana, a partir de que canto canciones del Zurdo Martínez. Además estoy muy vinculada con el canotaje, algo muy conectado con la idiosincrasia entrerriana. Y creo que aquí me quedaré, si bien viajo bastante a Chile y a otros países de Latinoamérica, lo cual me mantiene vinculada con otras culturas", manifestó, y adelantó que está preparando una gira por algunos países de Sudamérica y Europa.

El bono contribución tendrá un valor de 200 pesos en puerta y 150 de manera anticipada en The Music Store (Gualeguaychú 438, Paraná).