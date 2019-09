Agustina Schreider será anfitriona en la sexta noche del ciclo Compositoras

Esta noche tendrá lugar el sexto encuentro del ciclo Compositoras, con Agustina Schreider como anfitriona. La cita será a las 21, en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER (Buenos Aires 389).

Schreider se desenvuelve dentro del formato canción, aunque tiene marcadas reminiscencias de corte popular, en especial del Brasil: “Hay algunos temas instrumentales, pero la mayoría son canciones. Algunas de mis canciones son en portugués y hay sambas”, comentó a Escenario.

Ella estuvo viviendo durante cinco meses en Brasil, en el marco de un intercambio cultural mientras estaba en la facultad, y ahí empezó a componer en portugués, con la asistencia de una profesora de idiomas amiga. “Era muy intuitivo mi manejo del idioma, no lo había estudiado formalmente, y mi amiga que es profe me hacía las correcciones. Me encanta el idioma y la música brasileña, el componer en portugués es algo que me lo cuestioné en su momento, pero me nacía así, me ponía a jugar y afloraba”, explicó.

Schreider es multiinstrumentista, puede tocar el piano, el violín, el acordeón, el bajo y también instrumentos de percusión; dependiendo la época se siente más conectada con uno que con otro: “Sí me pasa que para componer necesito el piano. De niña estudié piano con profesora particular, después quise hacer violín y me anoté en la Escuela de Música, Danza y Teatro. Y luego, en Santa Fe hice la carrera de Composición, que va por otra línea, porque es música contemporánea, yo quería estudiar popular, pero acá no había. La música contemporánea sería algo así como lo que el cubismo es a la pintura, tiene un trasfondo más filosófico y tiene mucho que ver con explorar”.

En esta ocasión estará acompañada por varios músicos: el dúo Tardeagua, integrado por Melisa Budini y Sebastián Narváez; Silvia Salomone; Florencia DiStéfano; Luciana Insfrán; Emmanuel Riffel; Laura Ramat; y el grupo Sequetein, el cual Schreider integra y está abocado al género MPB.

Previo a Schreider, en el Ciclo Compositoras 2019 se presentaron Ana Contreras, Gabi Zonis, Paola Núñez, Brenda Espinosa y Adalgis. El 11 de octubre será el turno de Adriana Bruselario, y el 8 de noviembre la anfitriona será Luciana Insfrán. En tanto, el 5 de diciembre se presentarán todas juntas.

Las entradas en puerta tendrán un valor de 200 pesos.

Sobre el ciclo

Compositoras es un ciclo que tiene como eje a la Mujer y a la Composición, abarca diferentes géneros y estilos, propone en 2019 un encuentro por mes con una compositora, quien presentará su búsqueda creativa.

Es que dentro de la actividad musical la composición es un pilar sumamente importante ya que implica creación, imaginación, persistencia y compromiso para la transmisión de nuevas tendencias que aportan al acervo cultural y la transformación social. Ocho artistas se presentarán durante todo el año para cerrar en un concierto colectivo el 5 de diciembre. Compositoras abarca una amplia diversidad de géneros musicales, edades, trayectorias y formaciones de sus participantes. La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión y Cultura de la Fcedu-UNER y el colectivo Compositoras.