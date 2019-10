Agarrate Catalina llegará a Paraná defendiendo las causas sociales perdidas

La compañía uruguaya Agarrate Catalina presentará en Paraná su nuevo espectáculo, Defensores de Causas Perdidas. Será el domingo a las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Las entradas están en venta en la boletería del Teatro.

Con su afilada y certera visión humanista, que ha sabido proyectar dentro de sus diferentes espectáculos a lo largo de su trayectoria artística, vuelve a sorprender a su público con guiños que imperan en la actualidad.

Cabe destacar que con este show obtuvo el segundo puesto en el Concurso de Carnaval de Montevideo 2019.

“Cuando el mundo dice lo contrario, un extravagante grupo de personas decide formar una asociación para defender causas perdidas”, señalan, y adelantan así el argumento de su nueva propuesta.

La profundidad del mensaje que da la murga en este 2019 alcanzó la polémica ya que, en una parte del espectáculo, se toma como “causa perdida” la lucha de clases haciendo alusión directa a achicar la brecha o la grieta entre pensamientos opuestos.

En una divertida clasificación, aunque no por eso menos punzante e incisiva, los personajes se dividen entre el proletariado y la burguesía. No pasarán unos segundos hasta que se den cuenta de que en cada uno de los bandos las reglas del juego se difuminan y no todos dicen ser lo que verdaderamente son. Un terrateniente se hace pasar por campesino y al revés un choripanero quiere mostrarse como un empresario de una línea de “food trucks”.

Agarrate Catalina es la murga uruguaya más premiada, popular, reconocida y convocante de los últimos años. Ha trascendido las fronteras de la fiesta carnavalera local transformándose en uno de los máximos referentes de la escena artística de su país. Su director es Yamandú Cardozo.

Devenida en compañía itinerante y estable, ha recorrido como embajadora cultural de su país los cinco continentes.

Sin abandonar las raíces populares comparte en cada función fotografías certeras y crudamente irónicas del ser uruguayo. Agarrate Catalina universaliza la tradición y la lleva como bandera hecha puente por el mundo.

La temática humanista de sus espectáculos, su mirada profundamente irónica, su humor cáustico, su poesía de cuna arrabalera, su análisis irreverente e inclusivo del animal humano, le han permitido ser recibida y abrazada en una larga lista de emblemáticas salas y escenarios del mundo.