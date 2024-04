Érica Álvarez, de Los Charrúas al mundo

Para ello deberá derrotar a la invicta checa Michaela Kotaskova, con quien combatirá este sábado en el Hotel Intercontinental de Viena, Austria. La pelea se desarrollará alrededor de las 18 y podrá verse a través del sitio Bounce.at.

ERICA ÁLVAREZ.jpeg El Hotel Intercontinental de Viena será el escenario donde Érica Álvarez (con la camiseta 10 de la selección) quiere hacer historia. FRB Media

“Me preparé muy bien para esta pelea, lo di todo en el gimnasio. Después del combate en el que me consagré campeona argentina y sudamericana seguí entrenando y llegó esta gran oportunidad para mí. Hace dos meses que vengo entrenando duro y me siento muy fuerte”, le contó Álvarez a Ovación.

“Vimos que su fuerte es la derecha –analizó a su rival–,que la saca mucho y en distintos golpes. Trabajamos mucho sobre eso y ahí es donde puedo sacar mi ventaja. Es alta y fuerte, pero estoy muy bien preparada para ganarle físicamente y mentalmente”.

“Ya peleé dos veces en Inglaterra, en la categoría Súper Welter y contra rivales con experiencia olímpica que eran muy buenas. Esa experiencia internacional, sumado a la confianza de mi última victoria, me da tranquilidad para afrontar este desafío. Pero más allá de la experiencia y los antecedentes, la clave está en el gimnasio y siempre me entreno muy bien, lo cual me genera confianza”, concluyó.

Álvarez, de 33 años, llega a este compromiso con un récord de cinco victorias y siete derrotas. En el pesaje registró 65,300 kilogramos. Por su parte, Kotaskova, de 32 años, tiene un palmarés de cinco triunfos (dos por nocaut) y dos empates. Pesó 66,300.

PELIGRO.jpg Wencelao Mansilla peleará en el Club Paracao. Juan Manuel Hernández/UNO

La actividad que se viene en Paraná

Los amantes del boxeo en Paraná tienen una cargada agenda para estos meses, ya que hay, por el momento, tres veladas confirmadas en la capital entrerriana.

La primera se desarrollará el sábado 13 de abril, en las instalaciones del Club Atlético Paracao. Allí habrá 10 combates amateurs y dos profesionales, que los tendrá como protagonistas a los locales Francisco Solá y Wenceslao Mansilla, quienes se enfrentarán con el nogoyanse Néstor Segura y ante un rival a confirmar, respectivamente. Las entradas anticipadas, que ya se pueden adquirir en la entidad, tienen un valor de 4.000 pesos.

Posteriormente, el viernes 19 de abril habrá un festival íntegramente amateur en el Club Palma Juniors, que contará con ocho enfrentamientos entre pugilistas de los distintos gimnasios locales. Los boletos anticipados valen 4.000 pesos.

Por último, el viernes 10 de mayo se llevará a cabo un evento en el Club Avenida Ejército, donde los profesionales locales Jesús Simiand y Ayrton Segovia se verán las caras en el ring. También habrá siete duelos aficionados. Los tickets pueden adquirirse de manera anticipada a 3.000 pesos.