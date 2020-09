"Todas y todos coincidieron en un punto: la cuestión presupuestaria no puede ser impedimento para que la provincia de Entre Ríos implemente el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura creado por la Ley 10.563, promulgada el 2 de enero de 2018", dice el informe de la CNPT acerca del encuentro realizado el viernes durante casi una hora y media.

En la apertura del encuentro de trabajo, Alan Iud, secretario ejecutivo del CNPT, señaló: “El objetivo es lograr que se implemente el Mecanismo Local de Entre Ríos y que entre en vigor la ley sancionada por la Legislatura que lo creó”.

Maximiliano Benítez, Defensor General de la provincia, recordó la aprobación de la Ley 10.563 y advirtió que, posteriormente, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la modificación del artículo 8, vinculado a las remuneraciones de los siete miembros que integrarían el Comité, a través de la cual los cargos serían ad honorem y destinaba sueldo sólo para el secretario ejecutivo. “El problema que se generó en la provincia de Entre Ríos pasa por la cuestión presupuestaria y los sueldos que el Comité originaría”, evaluó Benítez.

En esa línea, la diputada nacional por el Frente de Todos, Carolina Gaillard, propuso buscar alternativas de consenso rentando a algunos miembros del Comité entrerriano. “Tal vez sería bueno tomar una decisión para que la conformación del Comité sea viable porque la finalidad principal es que se constituya. Para nosotros, lo más importante es tenerlo funcionando antes de fin de año”, aseguró.

Por su parte, Gustavo Cusinato, presidente del Interbloque Cambiemos provincial, resaltó su interés en la creación del Comité. “Tenemos que encontrar un punto intermedio para solucionar el tema presupuestario. Estoy esperanzado en que muy pronto el Comité contra la Tortura tenga su representación en Entre Ríos”, afirmó el ex diputado nacional.

Por la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Paraná habló Marcelo Boeykens. “Queremos la conformación inmediata del Comité, pero para eso se requieren cargos profesionales. Ha habido situaciones de violencia institucional muy graves”, sentenció el coordinador del Registro Único de la Verdad entrerriano.

En representación de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, Matías Ayastuy señaló que, sobre la cuestión presupuestaria, lo más importante es que quienes tienen la responsabilidad de cuidar los derechos de las personas privadas de la libertad no pueden hacerlo de manera voluntaria. Ayastuy se remitió a la reciente Recomendación nº 9 del CNPT sobre la implementación de mecanismos locales de prevención y destacó que “hay acuerdo entre todos los organismos de derechos humanos para que se conforme el Comité con un sueldo vinculado a un director de la provincia. La integración del Comité de siete personas no es un número al azar”, enfatizó.

Clarisa Sobko, integrante de H.I.J.O.S. Regional Paraná, valoró: “Nos entusiasma que la convocatoria sea amplia, porque entendemos que el control de nuestras fuerzas de seguridad no tiene que depender solamente del Ministerio de Gobierno y Justicia, por eso –dijo– es fundamental la puesta en marcha del funcionamiento del Mecanismo Local en Entre Ríos. No podemos poner como prioritaria la cuestión económica. Debe haber una decisión política para dar este paso y transformar las realidades”, sopesó.

Por su parte, Mariana Fumaneri, integrante de La Solapa (asociación de ex presos y ex presas políticas de Entre Ríos), manifestó que la creación del Comité no es una cuestión de fe. “Nos parece muy importante tener el apoyo del Comité Nacional para llevar adelante esta decisión”, afirmó.

Desde la Asociación Pensamiento Penal, Miguel Ángel Cullen se mostró preocupado por la falta de implementación de un Mecanismo tan valioso. “Si no hay presupuesto, proponemos que se haga con los actores locales. La APP está a disposición, es momento que dejemos de hablar y empecemos a trabajar seriamente en esto”, sostuvo.

A su turno, la diputada Provincial del Frente CREER, Stefanía Cora, valoró la necesidad de tener un espacio institucionalizado para debatir la creación del Comité provincial. “Estoy a disposición para acercar posiciones para que antes del final de 2020 tengamos conformado el Mecanismo Local. El objetivo político de todos los que estamos aquí es construir el Comité.”

José Iparraguirre, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Paraná, dio su explicación sobre la inactividad del Comité provincial. “No se constituye el Mecanismo porque no se termina de asumir la gravedad de la violencia institucional en Entre Ríos, que no escapa a la del resto del país”, evaluó. “Martín Basualdo, Héctor Gómez, Elías Gorosito, Marcelo ‘Totín’ Pérez”, enumeró el abogado los casos de desaparición forzada, en democracia, que, manifestó, aún no tienen resolución y se encuentran en la más absoluta impunidad.

Iparraguirre ingresó tarde a la reunión virtual porque, contó, venía del Hospital San Martín, en Paraná, donde un joven se encontraba internado por una herida ocasionada por fuerzas de seguridad. “No se puede decir que no hay hacinamiento en las cárceles entrerrianas”, aseguró el abogado de LADH.

Para la diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, la conformación de los Mecanismos Locales tiene una demora injustificada. “De ninguna manera puede ser un obstáculo la cuestión presupuestaria”, expresó y ratificó su voluntad de acompañar la conformación del Comité para la Prevención de la Tortura provincial. “La situación en materia de funcionamiento de las cárceles y el accionar policial represivo, que afecta sobre todo a los jóvenes, son graves”, confirmó la legisladora.

“Ratificamos nuestra voluntad”

En representación del Ejecutivo entrerriano, Daniel Paduán, subsecretario de Derechos Humanos, dijo que si bien la situación de las cárceles de Entre Ríos es grave, “nadie puede desconocer el contexto nacional, que también es muy grave”. En su opinión, sucede lo mismo con los Mecanismos Locales, cuya concreción no ha podido avanzar en la mayoría de las provincias del país. “Más allá de la posición política de cada uno, ratificamos nuestra voluntad de profundizar las decisiones para crear el Mecanismo Local”, aseguró. En ese sentido, el funcionario destacó la disposición de la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, para reunirse con el CNPT y trabajar en la implementación del mecanismo.

A su turno, Daniel Irigoyen, integrante de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú, consideró que los organismos de derechos humanos comparten el rechazo al proyecto de la “Ley Navarro”, que propone salario sólo para quien sea elegido secretario ejecutivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, estipulando que los otros cargos del Mecanismo Local sean ad honorem. “No queremos una aristocracia en el Comité Local. Debería conformarse la (Comisión) Bicameral y que se nos dé una idea concreta del presupuesto disponible”, agregó.

Cerrando las intervenciones de autoridades, legisladores y militantes de derechos humanos entrerrianos, Darío Barón, director de DDHH de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, hizo hincapié en la importancia de dotar al Comité de autonomía e independencia. “Es la discusión que tenemos que dar para que no responda a los poderes de turno. No podemos estancarnos en la discusión de los números, sino que tenemos que centralizarnos en el verdadero propósito de un organismo como éste”, afirmó el integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción.

El comisionado del CNPT, Gustavo Palmieri, destacó como rasgo positivo del Mecanismo entrerriano que la ley está aprobada, y las organizaciones y los actores estatales están de acuerdo en la manera de trabajar. “Creo que hay que adecuarse a los presupuestos que hay disponibles. Tenemos que seguir trabajando en esto, soy optimista, creo que el mecanismo se va a constituir pronto”, arriesgó.

La comisionada responsable por el CNPT para Entre Ríos, Rocío Alconada Alfonsín aspiró a un espíritu colaborativo hasta que se conforme el Mecanismo. “Es importante que empecemos a trabajar de manera conjunta. Hay muchas cosas que podemos hacer, los invito a trabajar de manera coordinada hasta que el Comité esté en funcionamiento”, convocó.

También por el CNPT, Diana Conti reflexionó sobre la necesidad de constituir el Comité entrerriano. “En tiempos de pandemia; en tiempos en que las fuerzas policiales, en general, hacen abuso de su poder jurisdiccional y del uso de la fuerza; en momentos en que las cárceles están atestadas, sin visitas, con menor comunicación, la implementación del Mecanismo es fundamental”, remarcó la comisionada. Los comisionados Alejandro Armoa y Josefina Ignacio también participaron del encuentro de trabajo.