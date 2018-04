En la polémica por el canje de pasajes en Diputados, pusieron como ejemplo a Paraná

El presidente de la Cámara de Diputados , Emilio Monzó, se reunirá este miércoles con los jefes de los principales bloques parlamentarios para analizar propuestas hacia la reformulación del sistema de pasajes aéreos y terrestres que utilizan los legisladores nacionales, tras la polémica generada por el canje de esos tickets por dinero.





Fuentes parlamentarias adelantaron a Télam que Monzó tiene previsto recibir a las 18.30 a los presidentes de los principales bloques para analizar "algún mecanismo de compensación por movilidad", y no descartan que se pueda acordar, entre otras cuestiones, la eliminación del canje de tickets para los legisladores de Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.





Diputados del interior de diferentes bancadas dejaron trascender que "no se resignarán a perder los pasajes, porque los usan", y que no ven mal que se elimine el canje de los pasajes excedentes por dinero. "Lo que no quieren es que se genere una desigualdad en los sueldos", aclaró uno de los asesores de uno de los principales bloques de la Cámara.





Para sumar presión a la definición del tema, los diputados José Luis Ramón (Partido Intransigente), Luis Contigiani (Partido Socialista), Fernando Iglesias (PRO), Hugo Marcucci (UCR) y Federico Zamarbide (UCR) ya anticiparon que renunciarán al canje de pasajes.





La polémica en torno al tema se reavivó el fin de semana cuando el propio presidente Mauricio Macri consideró que ese mecanismo "no es algo que esté bien". En entrevistas radiales desde Chapadmalal, el primer mandatario planteó que si los diputados entienden que "no es suficiente" lo que perciben como dietas, deben "blanquear" la necesidad de una mejora.





Esta mañana, el diputado nacional José Cano ( Cambiemos -UCR) apoyó la idea de reformular el sistema de canje de pasajes aéreos y terrestres utilizado en el Congreso al remarcar que "la política y la sociedad exigen cada vez más transparencia". Entre las opciones que Monzó podría plantear a los jefes de bloques está la eliminación de pasajes aéreos para los que representan a la ciudad de Buenos Aires (25) y a la provincia de Buenos Aires (70), es decir que la medida podría alcanzar a 95 legisladores, sólo un tercio de los integrantes, quienes igualmente recibirían una compensación de viáticos.





Esta posibilidad genera resistencia en alguno de los diputados de ciudades bonaerenses alejadas de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo Bahia Blanca, que "está mas lejos que Paraná, Santa Fe o Santa Rosa y perderían el beneficio", argumentan. Ante escenario, ya analizan otra variante, que incluye fijar el límite en los 200 o 300 kilómetros de la Capital Federal, que son los lugares a los que la mayoría de los legisladores acceden por vía terrestre. Para esos diputados de la Ciudad de Buenos Aires, del Conurbano y del primer cordón del interior bonaerense se evalúa otorgar un viático para asegurar la movilidad terrestre, más allá de que en algunos casos tienen disponible la flota de autos de la Cámara.