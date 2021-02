En Atlético Paraná, el final generó una gran frustración  

El dolor se profundizó por la abultada diferencia que marcó el score. “El resultado es lo que hace sentir más esa sensación de frustración. Si hubiéramos perdido 1 a 0 y nos quedábamos con la imagen del primer tiempo podíamos decir “hicimos lo que realizamos durante todo el año”. Una mala decisión generó que nos hicieron el primer gol. Después el partido lamentablemente se parte a los 30 segundos del segundo tiempo cuando Ben Hur convierte el segundo tanto. Ahí se liquidó la serie. Ese gol nos mató psicológicamente. Todo lo que conlleva después de eso es cero análisis. Estábamos para el cachetazo como terminó siendo”, se lamentó Fontana.

Atlético Paraná Ben Hur.jpg Atlético Paraná se despidió con una goleada en contra ante Ben Hur UNO / Mateo Oviedo

Ben Hur capitalizó la herramienta que mayores réditos le dio: el contragolpe. El Lobo cedió la tenencia del balón y con transición rápida lastimó. “No hay nada por reprocharse porque sabíamos cómo venía jugando. El primer gol que nos hacen es por una mala toma de decisión que hoy lo puedo decir porque se lo dije a los chicos cuando terminó el partido. Les dije que iba a realizar una autocrítica puertas para adentro y después, en un análisis de autocrítica para el mundo de afuera tenía que decir lo mismo. Habíamos entrenado muchísimo esa, cuando salía a pivotear el delantero era cerrar la jugada con el marcador de punta y el volante para agarrar una defensa que corra hacia el arco defensivo a contrapierna. Y nos agarró en una transición defensiva al revés. Nuestro delantero jugó la pelota hacia adentro con un equipo volcado para la terminación de jugada. Nos robaron la pelota, nos cortaron el circuito, nos agarran mal parados y nos hacen el primer gol”, revivió.

Luego agregó: “Es también hacerse cargo del nivel donde uno trabaja y a veces el jugador lo puede interpretar y a veces no. El jugador es quien toma, en frecuencia de segundos, la decisión. No es que le quiero caer al jugador, pero lamentablemente esos errores, cuando te encontrás con equipos con similitudes de jerarquía el detalle te hace perder estas finales”.

Por otro lado, Fontana mencionó que el dolor también se genera por la instancia en la que se despidió Atlético Paraná, pero también resaltó aspectos positivos de este proceso que inició a fines de 2019, sufrió un parate como consecuencia de la pandemia de Covid-19, y se retomó a fines de 2020. “Duele porque estaríamos a días de jugar la final. El sábado se terminaría el último entrenamiento y el domingo estaríamos jugado la final. Pero detrás de esto hay cosas muy valorables. Se entrenó casi ocho meses por zoom, se contuvo casi todo el grupo, se hizo un sobre esfuerzo que no es común en muchas cosas. Todos los chicos de Atlético Paraná a la mañana tenía su carga laboral y después se transformaban en jugadores de fútbol porque acá nadie vive del fútbol. Fue un año psicológico muy fuerte en el cual el objetivo de la dirigencia, cuando comenzamos armar todo esto, que no fue fácil porque tuvimos que armar todo casi de cero, era ser un equipo competitivo. Y Atlético Paraná fue competitivo. Y no hay que olvidarse que el 20 de marzo del 2020 hubo un parate cuando el equipo venía en alza y se tuvo que volver a rearmar todo. Eso es valorable de los jugadores, cuerpo técnico y la dirigencia. Duele muchísimo no haber llegado a la final porque no podemos descubrir si podíamos ascender o no, pero en líneas generales uno sabe que fuimos competitivos y eso también deja tranquilidad”, aseveró.

Tiempo para evaluar el futuro

El Tony mencionó que es prematuro hablar de la continuidad del proyecto. “Seguramente en la semana nos juntaremos con David (Cáceres) y algunos de los dirigentes. Los escucharemos , ellos escucharán nuestra crítica y principalmente llegaremos a un acuerdo de las cosas para ver qué sirve para que se siga haciendo y lo que no sirve para seguir mejorando. Principalmente por la institución que es lo que todos debemos respetar”.