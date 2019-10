Empresario indignado con el precio de sus alfajores

El dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén, Hugo Basilotta, rompió el molde. El empresario grabó un video desde Estados Unidos, lo publicó en las redes sociales y de inmediato le dio la vuelta al mundo. Y no es para menos, en la grabación se queja del precio al que se venden sus productos en Los Angeles, California.

“Hoy estoy muy mal. Pleno Rodeo Drive, Beverly Hills, todas las marcas: Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Entro a un kiosco. ¿Y qué me encuentro? Con el verde y con el ‘blue’: dos dólares el verde, dos dólares el ‘blue’: 130 pesos. Y en Argentina lo tenemos a 10 pesos. Los argentinos que están acá me están volviendo loco. Esta noche me voy a ver a Donald (Trump) para arreglar esta situación”, se queja en la grabación.

Embed Estoy nervioso con el Verde y el Blue en Beverly Hills !! pic.twitter.com/3ZZn50nvVH — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) 26 de septiembre de 2019

Basilotta confesó que el video fue hecho en broma y que Guaymallén no exporta alfajores a Estados Unidos. Es más, reveló que su sorpresa es puro humor, porque los alfajores que muestra en el video los llevó él mismo a la Costa Oeste. Después se enteró de que realmente se venden en varias ciudades norteamericanas.

“Hice un video porque había llevado alfajores de acá, hice un video humorístico y dije ‘dos dólares cada uno’. Pero: ¿Qué pasó? Me mandaron fotos de que verdaderamente están en Los Ángeles. Nosotros no damos abasto con la producción y no exportamos, así que no sé quién es el que los manda. En Las Vegas lo venden a tres dólares. Así que alguno debe estar haciendo un gran negocio, porque el triple acá se vende a 20 pesos“.

Embed Que te pasa Donald ??? 2.69 Dólares el Triple ??? ( 162 pesos argentinos ) , acá están a 20 pesitos !! . Tendré q ir a verlo de nuevo , pero ya hablaremos en OTROS TÉRMINOS .... pic.twitter.com/JrxwhTDd2G — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) 8 de octubre de 2019

Finalmente, afirmó: “Lo hice para ponerle humor a este momento tan difícil de Argentina donde todos se pelean y todo es malas noticias. Trato de ponerle sensibilidad. A nosotros nos va muy bien. Ya terminamos una planta nueva, pero calculo que en cuatro o cinco meses inauguramos porque estamos armando las máquinas”.