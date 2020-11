En tanto que en Nevada se anunció que reanudará el cómputo el jueves. Biden se ha convertido ya en el candidato presidencial más votado de la historia de Estados Unidos con 69,7 millones de votos. La última marca era de Obama, con 69,4 millones, en 2008.

Trump, que venció en Ohio, Florida y Texas, se ha dado por ganador y ha asegurado este miércoles que le han robado la elección. “Una por una, nuestras victorias comenzaron a desaparecer en Estados clave. MUY EXTRAÑO”, escribió en Twitter, que ha advertido a los usuarios sobre una potencial información engañosa. Biden pidió esperar a los resultados definitivos, que incluyen el voto por adelantado.

Pedido de recuento de votos

El jefe de campaña de Donald Trump, Bill Stepien, anunció este miércoles que el presidente pedirá un recuento de los votos en Wisconsin, uno de los estados clave en la elección. Según The Associated Press, el candidato demócrata mantiene una ventaja de poco más de 20.000 votos, con el 95% de las boletas escrutadas. No obstante, el órgano electoral del estado indicó durante la tarde que “el 100% de los votos habían sido contados” y que el vicepresidente de Barack Obama resultó ganador.

Pero según la ley de ese estado, una campaña no puede solicitar dicho recuento hasta que la Comisión Electoral de Wisconsin complete el escrutinio de las juntas electorales del condado.