El tributo de la Generación Dorada al subcampeón mundial

el Ginóbili, campeón olímpico en Atenas 2004 y tetracampeón de la NBA con San Antonio Spurs, felicitó a España por el título mundial y destacó el "orgullo" por el seleccionado de básquetbol tras la derrota en la final."#FIBAWC Felicitaciones España! Enorme partido y merecido campeón del mundo. Muy orgulloso del equipo argentino. Gran medalla de plata! Espectacular torneo", escribió el bahiense, que viajó a la semifinal y a la final del mundo, en su Twitter.Por su parte, el santafesino Andrés Nocioni, ex Real Madrid de España y NBA, compartió: "Felicitaciones España!!! Han sido un gran campeón!!".Y en otro tuit remarcó la importancia de haber llegado a otra final del mundo y aseguró estar "orgulloso" por lo brindado en el Mundial de China por parte de Argentina.Finalmente, le dedicó un mensaje a su ex compañero Luis Scola: "Siempre serás mi gran Capitán!!!", con una mención y una foto en la que se ve al interno festejando con un puño apretado.Además, el ex base Alejandro Montecchia puso un escueto "gracias equipo" más una fotografía del plantel festejando el pase a la final.Otro de los campeones olímpicos, Carlos Delfino, pidió aplaudir "de pie" al plantel porque defendieron la camiseta con "uñas y dientes"."Felicidades España!! Gran torneo de menos a más y jugando una excelente final!! Muy merecido! No se puede estar más orgulloso de este Equipo Argentino que ha roto todas las barreras y ha jugado un Básquetbol brillante todo el torneo!! Felicidades Chicos y Staff!!", tuiteó Pablo Prigioni.