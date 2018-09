El entrenador de River Marcelo Gallardo , destacó la "jerarquía" de sus dirigidos en la victoria ante Platense, por los octavos de final de la Copa Argentina , y exteriorizó su conformidad por el trabajo efectuado en el segundo tiempo.





"Hubo dos etapas. En el primer tiempo fue todo muy trabajado. Platense estuvo concentrado. No nos dejaba espacios. Estuvo compenetrado achicando. No tuvimos muchas ideas. En el segundo, cuando bajaron, nosotros subimos. Aceleramos. Fue todo dominio de River después del gol, con la intención del segundo. El segundo tiempo me dejó conforme", precisó Gallardo.





El DT del elenco de Núñez sostuvo en conferencia de prensa que en la Copa Argentina "se juega a sólo un partido y los niveles se emparejan por el entusiasmo de otros equipos".





"Sabemos que la jerarquía la tenemos que demostrar. Se emparejan los primeros minutos. Muy parejos. El entusiasmo hace que se empareje la cosa. Se juega de esa manera. Hay una intención de saber cuál es el partido. Tenés que mostrar la jerarquía. La mostramos en el segundo tiempo. Aceleramos, encontramos espacios y ellos no aguantaron", precisó.





Gallardo remarcó que la Copa Argentina "es importante" para River porque de ganarla le volvería a dar una plaza para jugar la edición 2019 de la Copa Libertadores de América.





Respecto del triunfo ante Platense, reveló que era "importante" porque tenían "jugadores en selecciones" -hubo fecha FIFA-, pero aceptó jugar este encuentro en esta jornada porque consideró que estaban "preparados para hacerlo".





Por último, afirmó que en la Superliga -River empató los cuatro encuentros que jugó, tres 0 a 0 y el último 1 a 1- "la intención es siempre jugar con la misma seriedad e iniciativa" y negó que hayan dejado de lado el torneo local.





"Tomamos la iniciativa, buscamos ganar. A veces, no se nos da. Nos faltó el gol en dos partidos. Y eso nos prohibió de arrancar bien. Recién empieza. Jugamos con lo mejor que teníamos y no pudimos ganar. No tiene sentido. No dejamos la liga de lado. No pudimos ganar. Es la cuenta pendiente", concluyó.