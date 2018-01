El Reino Unido creó el "Ministerio de la Soledad" para quienes se sienten solos

La primera impresión resulta algo ridícula. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido asegura tener un punto. Ayer, la primera ministra Theresa May anunció la creación de una dependencia gubernamental especial, que medios como The Guardian señalaron como el primer Ministerio de la Soledad, que será conducida por la diputada Tracey Crouch para combatir el flagelo.





De acuerdo con lo publicado por el diario The New York Times, May aseguró: "Quiero enfrentar este desafío para nuestra sociedad y para que todos tomemos medidas con el objetivo de hacer frente a la soledad que sufren los ancianos, los cuidadores, los que han perdido a sus seres queridos, las personas que no tienen a nadie con quien hablar ni compartir sus pensamientos y experiencias.





"La soledad es la triste realidad de la vida moderna", agregó la premier.





Ahora, Crouch impulsará proyectos consensuados con los otros partidos para avanzar en la tarea que le fue asignada.









Según datos del gobierno británico, más de nueve millones de personas en el Reino Unido se sienten aisladas. Unos 200.000 ancianos tienen como mucho una conversación al mes con un amigo o un pariente. La soledad, según los estudios, también puede reducir la esperanza de vida.









Con esta decisión, May retoma un proyecto para ayudar a gente que se siente sola en el que había trabajado la diputada laborista Jo Cox, que fue asesinada por un ultraderechista el 16 de junio de 2016, una semana antes del referéndum del Brexit.