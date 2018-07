El primer amor de la madre de Luis Miguel en Argentina: "Me dejó y se fue con Luis Rey" copy

Yo salí con ella un largo tiempo, cinco o seis años. Era una buena piba, estaba siempre con mi mamá y le daba consejos. Se quedaba los fines de semana en casa, no salía", detalló al inicio de la charla con Luis Ventura. ", detalló al inicio de la charla con





Gargiulo aseguró no recordar si estaba enamorado de Marcela ni del primero beso con ella. No obstante, si describió que la vio por última vez en la confitería París en Mar del Plata luego de que le acercaran unas flores a nombre de Luis Rey. "Discutimos, volví al departamento y Marcela se quedó. Después no la vi más ni tampoco volvió a hablar". Y agregó: "A él lo conoció esa noche, fue una casualidad"





Consultado por las dudas que existen en torno a una posible paternidad del afamado cantante, Gargiulo respondió: "Tuve dudas, pero no lo puedo confirmar. Intenté hablar con Luis Miguel y no se pudo".





"Ella le contaba a mi hermana que estaba muy enamorada de mi, no se que le pasó para que se vaya con Luis Rey", concluyó.

















