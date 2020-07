"Yo critiqué mucho el memorándum con Irán", recordó el Presidente

El presidente Alberto Fernández se reconoció este jueves como un crítico del memorándum con Irán que propició su vicepresidenta, Cristina Kirchner, en un reportaje concedido al Comité Judío Estadounidense, a 26 años del atentado terrorista a la AMIA perpetrado por Hezbollah (la fecha se cumplirá el próximo sábado).

“La Argentina está intentando, a veces de mejor o de peor modo, encontrar la verdad. La Justicia argentina se encontró con la dificultad que el gobierno iraní nunca accedió a dejar que declaren los responsables. La Argentina hizo mucho esfuerzo para sacar adelante la investigación”, explicó el Jefe de Estado.

En esa misma línea dijo: “Es una deuda que tenemos como democracia. Cuando se buscó un acuerdo con Irán, con el memorándum que yo critiqué mucho, lo que se buscaba era tratar de destrabar el problema que existía, de que no enviaban a los acusados a declarar y encontrar una solución.

Luego, en referencia a Irán, agregó que “Argentina está en deuda, pero el mayor deudor es el país que no accede a que los responsables vengan y declaren”.

Mañana, un día antes de cumplirse los 26 años del ataque terrorista, la Argentina realizará un acto para homenajear a las víctimas y recordar que ese crimen de lesa humanidad continúa impune. Tendrá características especiales en virtud de la cuarentena obligatoria que rige en el Área Metropolitana por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el espíritu del reclamo por verdad y justicia continuará inalterable.

Dina Siegel Vann, interlocutora del jefe de Estado en la entrevista y directora del Comité, celebró la decisión de la Argentina de haber aceptado la definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). También valoró haber mantenido a Hezbollah en la lista de las organizaciones terroristas pese a algunas dudas iniciales de la gestión de Fernández.

“Sufrimos dos atentados, a la Embajada de Israel y a la Amia. El terrorismo no tiene lugar para convivir en un sitio democrático. Tiene que ser perseguido y castigado porque altera la convivencia pacífica y en eso debemos ser inflexibles. Sobre Hezbollah, además, hay acciones judiciales iniciadas en Argentina, que han avanzado sobre la organización, inhibiendo los bienes, esas decisiones de la justicia siempre las hemos respetado”, desarrolló el jefe de Estado argentino.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió al proceso de la pandemia que está atravesando la Argentina. “Estamos enfrentando una enfermedad que no sabemos cómo enfrentarla. La única forma de cuidarse es encerrarse en sus casas y lavarse las manos, las recomendaciones de la edad media”, sostuvo, al tiempo que aseguró que hasta el momento “no podemos prevenir, no hay vacuna y no tenemos medicamento para cuidados”.

“Tenemos que cuidar la salud de la gente. La gente es esencial para que la economía exista. Hay un falso dilema entre cuidar la salud y la economía. La libertad tiene sentido si uno está vivo”, sentenció. Fernández sostuvo que “la pandemia ha afectado a toda la economía” y advirtió que “las bolsas, las acciones y bonos de los estados se están muriendo como la gente”.

El mandatario también se refirió a la extensión de la cuarentena y los más de 100 días que llevan los argentinos encerrados en sus casas. “Los argentinos se cansan de estar encerrados en sus casas. Lo entiendo. El riesgo existe y nadie está salvo. Hay que pasar este tiempo. Lo estamos sobrellevando con un resultado tolerable. Tenemos consecuencias menos ingratas que otros países de la región”, indicó. Ayer la cantidad de contagios en todo el país batió un nuevo récord al llegar a los 2450 casos en 24 horas.

Por otra parte, Fernández se refirió a la relación actual que tiene Argentina con Estados Unidos y las diferentes miradas que hay sobre los mandatos políticos en Latinoamérica. Dijo que ambos países “tienen una relación correcta” que es la relación de “dos países que siempre estuvieron relacionados”. En ese sentido contó que aspira a que esta buena relación siga existiendo aunque “no pensemos siempre igual”.

“Las diferencias aparecen cuando uno habla del tema Venezuela. Pero hay que ser cuidadosos. Estados Unidos y nosotros compartimos la idea de que la convivencia democrática está alterada”, afirmó en referencia al régimen de Nicolás Maduro. Luego, agregó que “el país (Venezuela) ha visto emigrar a tantos ciudadanos y ahí hay un problema de convivencia democrática que hay que resolver”.

Fernández marcó que la diferencia con el presidente Donald Trump la tienen “en cómo se debe resolver” y consideró que la solución que propicia Estados Unidos “no es el mejor camino”. " Hacer un bloqueo económico en época de pandemia no es una buena solución”, aseveró.

Por último, explicó que “más allá del gobierno de turno, hay venezolanos que padecen. Y cuando a un país se lo bloquea, no padece un gobierno, padece un pueblo”.