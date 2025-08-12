Uno Entre Rios | El País | Fentanilo

Ya son 90 las víctimas por el fentanilo contaminado en el país

Sigue creciendo el número de muertos por la inoculación del opioide. Reclamos de los familiares de las víctimas por el fentanilo contaminado.

12 de agosto 2025 · 18:45hs
Ya son 90 las víctimas por el fentanilo contaminado.

Ya son 90 las víctimas por el fentanilo contaminado.

Ya son 90 los fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado, producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo, según informaron fuentes del caso. En la investigación ya se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide.

Operativos por el fentanilo contaminado

El pasado viernes 8 se llevó a cabo un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas. El procedimiento fue ordenado luego de la notificación de cuatro casos en el nosocomio cuando se habrían usado 1.693 ampollas contaminadas.

Ya son 90 las víctimas por el fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: ya son 76 las víctimas fatales confirmadas

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025.

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025

Dicha institución médica había estado en el centro de la polémica en las últimas semanas debido a que un bebé recién nacido resultó intoxicado con fentanilo. Los investigadores tratan de determinar la trazabilidad de los decesos.

Pedido de los familiares

Familiares de las victimas del fentanilo reclamaron este martes en el Congreso declarar la emergencia sanitaria y prohibir el uso del fentanilo de los laboratorios HLB Pharma, que debido a su contaminación provocó la muerte de mas de 90 personas.

Alejandro Ayala, hermano de una de las víctimas, aseguró que “hay que activar una emergencia sanitaria para que el fentanilo en este momento no se esté usando” y pidió acelerar la constitución de una comisión investigadora para saber .

Ayala formuló declaraciones a los periodistas, entre los que se encontraba Noticias Argentinas, tras mantener una entrevista con la diputada del PRO, Silvana Guidici, quien es autora de un proyecto para crear una comisión investigadora.

Fentanilo Fallecidos HLB Pharma
