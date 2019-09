Vidal ya imagina su futuro en el Congreso

María Eugenia Vidal tendría ya su hoja de ruta definida para continuar su carrera política después de diciembre, y eso incluye ser diputada nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de dos años y consolidar los 30 puntos del electorado. Vidal jugará como parte del proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y descarta un salto a la política porteña para no defraudar al electorado bonaerense, el capital político que construyó desde su llegada a La Plata, publicó La Política Online.

En el armado de Vidal todavía no se reacomodaron de la derrota del 11 de agosto. El equipo político que la rodea aún no resolvió cómo seguir con la campaña. No hay líneas de acción claras y en términos discursivos –una variable clave para la gobernadora– no hubo definición alguna.

No parece sencillo dar un giro a una campaña planificada para potenciar la grieta, culpar al peronismo por los últimos 28 años de gobierno y vincular a Axel Kicillof con La Cámpora. En especial cuando el electorado bonaerense dio la espalda a la gobernadora y se abrazó al peronismo y a Kicillof.

Pero para mantener una fuerza de 30 puntos, Vidal deberá sostener al menos la mayor parte de la estructura de Cambiemos en la provincia. Hoy los bloques en el Senado y Diputados de la siempre compleja Legislatura bonaerense son un caos. Desde allí solo emergen reproches hacia el Ejecutivo, en especial hacia quienes diseñaron la campaña de Vidal en la provincia.

No es un cuadro fácil. Cuando en el gobierno aún no reaccionaban ante la derrota, algunos legisladores ya rosqueaban posibles acuerdos internos para conformar un bloque opositor al peronismo, pero que tenga la llave para que el futuro gobernador llegue a la mayoría.

Sin embargo, aún resta para definiciones serias. “Los motivos que existieron para constituir Cambiemos siguen vigentes. La provincia necesita una oposición sólida y es necesario defender una gestión provincial que fue exitosa”, asegura el radicalismo.

Una teoría que se asomó en los últimos días es la posibilidad de dos bloques (uno referenciado directamente con Vidal y otro con el radicalismo) pero que los dos respondan a la gobernadora.

En la mesa política de Vidal descartan de plano eso. “O están con Vidal o no están. La vocera de la oposición va a ser ella”, aseguran.