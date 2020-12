Ventas de comercios minoristas caen 6,7%

Todos los rubros relevados por la CAME declinaron, pero con diferencias “muy acentuadas”. Mientras Alimentos y bebidas se achicó un 1,2%, Relojería, joyerías y bijouterie se redujo un 17,6% en relación con noviembre de 2019.

En Farmacias las ventas disminuyeron un 1,3% mientras que en Perfumería y cosmética el 10,2%, baja explicada por la menor demanda de productos importados.

El segundo rubro de mayor declive en el mes fue Calzados y Marroquinería (-15,3%). En Indumentaria, el descenso fue del 11,3% anual. En Ropa y artículos deportivos, las ventas declinaron un 4,1%. “Muchos gimnasios cerraron y los comercios del sector no pueden romper su tendencia negativa”, indica el informe.

La mayor dificultad la tuvieron aquellos sectores con faltantes de mercadería, aunque a fin de mes habría comenzado a normalizarse el abastecimiento. El 57% de los comercios relevados manifestó problemas con su suministro, lo que les demoró ventas. La causa más señalada fue que los proveedores no tienen productos, aunque en muchos casos los distribuidores prefieren no vender la mercadería, aún teniendo en stock. Se debe a los problemas para establecer precios como resultado de las fluctuaciones del dólar y las imprecisiones sobre su estabilización. Sin embargo, CAME observa que “con algo menos de incertidumbre que los meses anteriores, el 45% de los comercios cree que en los próximos tres meses las ventas aumentarán”.

Por otra parte, CAME solicitó “para sostener al comercio pyme que no logra recuperarse” que se continúe el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) con el que gobierno nacional subsidió el pago de sueldos del sector privado durante la emergencia sanitaria pero que la administración de Alberto Fernández decidió dar de baja, con el argumento de que la recuperación económica ya no hace necesaria la medida.

Suben compras de cemento y autos usados

Según un informe de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), los despachos de cemento crecieron en noviembre por tercer mes consecutivo. La suba interanual fue del 28%, con un alza mensual del 4,3%.Por su parte, la venta de autos usados creció el mes pasado un 12,4% interanual. El reporte de la Cámara del Comercio Automotor señaló que los vehículos usados vendidos en noviembre a lo largo del país alcanzaron las 144.994 unidades.