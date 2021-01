Una familia necesitó $54.000 para no ser pobre en diciembre

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, de entre 30 y 60 años, cubra durante un mes sus necesidades.

Entre otros alimentos, la canasta incluye pan, arroz, fideos, papa, azúcar, legumbres secas, carne, menudencias, fiambres, aceite, huevo y leche.

Para no ser pobre, una familia de tres integrantes necesitó $43.156, mientras que para no caer en la indigencia ese hogar tiene que tener ingresos iguales o superiores a $18.057. En el caso de la canasta básica total, que mide los bienes y servicios no alimentarios, entre ellos indumentaria y transporte, subió 4,7% en diciembre y 39,1% en el 2020, por lo que también quedó por encima del nivel de inflación.

En otro relevamiento, la asociación Consumidores Libres informó que en la primera quincena de enero los alimentos aumentaron un 2,15%. Héctor Polino, representante legal de la entidad, informó que el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” registró ese aumento en los primeros días del año.