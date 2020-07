Sin rastros de Facundo Astudillo Castro en una comisaría

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), bomberos de Punta Alta y un adiestrador canino aportado por la querella realizaron hoy con perros entrenados una inspección en la subcomisaría de Mayor Buratovich, en el partido bonaerense de Villarino, en busca de rastros de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido el 30 de abril último.

Fuentes policiales aseguraron que el peritaje dio resultado negativo ya que no se lograron levantar rastros de interés para la causa.

"Los perros no registraron ningún rastro biométrico que haya dado positivo en el marco de la diligencia ordenada por la Justicia Federal. No se ha detectado ningún rastro", expresó la fuente consultada por la agencia Télam.

La diligencia fue ordenada por la Justicia Federal de Bahía Blanca tras un pedido de los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, que representan a Cristina Castro, la madre de Facundo, y comenzó pasadas las 9 en la dependencia policial ubicada en la calle Belgrano y Coute, de Mayor Buratovich.

En el lugar se hicieron presentes integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con bomberos de la división K9 de Punta Alta y el adiestrador canino Marcos Herrero, con el perro Duke, en representación de la querella.

Un vocero policial dijo que la finalidad era ver si hay rastros de Facundo y confirmar o descartar si el joven estuvo en ese lugar.

El procedimiento fue ordenado por la jueza federal 2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, a pedido del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y de los abogados de la madre del joven, que ofrecieron la intervención del instructor Herrero, master trainer canino, especialista en rastro criminal y búsqueda de personas, restos humanos y animales mediante rastrillaje con perros.

facundo astudillo castro.jpg Astudillo está desaparecido desde el 30 de abril.

El peritaje fue supervisado también por Cristina Castro, la madre de Facundo, quien expresó: "La sensación mía es que mi hijo estuvo acá, que en este lugar lo ingresaron con vida".

"Desde el primer momento me mintieron y me dijeron que lo dejaron seguir", afirmó la mujer, al indicar que "hoy, abriendo los libros de acta me entero que no, que mi hijo fue ingresado a comisaría".

"Desde el minuto uno me estuvieron mintiendo y tuvieron muchísimo tiempo para ocultar y tapar cosas", agregó a canal 7 de Bahía Blanca.

En tanto, el adiestrador Herrero dijo en declaraciones a la prensa que "se hizo un trabajo sobre un perímetro en la parte de afuera (de la seccional) y luego pasamos a perímetros internos".

"Me llamó la atención un hecho (que prefirió no mencionar) y por eso trabajamos en un perímetro, aunque finalmente dio negativo", dijo el experto, quien agregó que "no se encontró ningún rastro o esencia de la persona de Facundo".

Herrero es Master Trainer Canino, Especialista en Rastro Criminal y Búsqueda de Personas, restos humanos y animales, y había participado en otras causas como la de Micaela Ortega y Araceli Funes.

Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.

Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introducen en una patrulla y desde ese momento nada más se supo de él.