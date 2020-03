Se otorgarán 10.000 pesos en abril a trabajadores de la economía informal

El gobierno nacional anunció un paquete de medidas para proteger a los trabajadores en situación de informalidad, como los independientes (empleadas de casa de familia) y monotributistas, clases A y B. Se trata de un ingreso familiar de emergencia, que se pagará por única vez en abril, de 10.000 pesos que alcanzará a 3,6 millones de hogares. El anuncio fue realizado por los ministros de Trabajo y Economía, Claudio Moroni y Martín Guzmán, durante una conferencia de prensa en la quinta presidencial de Olivos.

El Gobierno aclaró que se trata de un beneficio que cobrarán aquellas personas que no perciben ningún otro beneficio. “Toda persona debe quedar protegida en esta situación de crisis”, señaló Guzmán. Por eso, dijo que se estableció “la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas categorías A y B, entre 18 y 65 años”, explicó.

El ministro de Economía señaló que se hará a través de “un pago único, en principio durante abril, de 10.000 pesos que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan. Llegará a familias que no hayan quedado protegidas por otras prestaciones”.

Moroni, a su vez, señaló: “Estamos llegando con el Estado al sector que en esta situación de emergencia no tiene ninguna posibilidad de seguir con su trabajo. Este universo de trabajadores vamos a definirlo a través de la familia, es decir, cuando su familia no tiene ningún otro ingreso. Va a ser un sistema muy simple”.

Según se informó para acceder al beneficio habrá que inscribirse en la Anses, por lo cual habrá un plazo de entre 10 y 15 días. Además se consignó que la ayuda es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Días atrás,el Gobierno había decidido el pago de un bono adicional de 3.100 pesos a los beneficiarios de la AUH y la asignación por embarazo, un refuerzo de la asistencia a comedores escolares, comunitarios y merenderos; el pago de un bono extraordinario de 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas; y un período de gracia en el pago de créditos de la Anses.

Algunos requisitos

El Gobierno dio a conocer algunos de los requisitos para acceder a esta prestación. Uno de ellos es que alcanza a personas de 18 a 65 años; no es para jubilados o pensionados; los beneficiarios deben ser argentinos nativos, naturalizados, o residentes legales con más de dos años; no poseer otro ingreso; no debe tener un patrimonio importante; no debe tener rentas financieras y se espera que la aplicación para inscribirse esté habilitada durante los primeros días de abril.

Evalúan ampliar cuarentena

El presidente Alberto Fernández extenderá la cuarentena obligatoria para evitar que la pandemia del coronavirus explote de lleno en el conurbano bonaerense y la Capital Federal. Aún no decidió la cantidad de días de su ampliación efectiva, pero todo dependerá del número de contagiados que cause la pandemia hasta fines de marzo.

La idea de extender el período de cuarentena total -que desde el viernes mantiene en sus hogares a todos los argentinos con excepción de los que trabajan en la prestación de servicios esenciales- se comenzó a analizar en en el Poder Ejecutivo este último fin de semana.

Nuevos casos en el país

Las autoridades sanitarias nacionales confirmaron ayer otros 36 contagiados de coronavirus Covid-19 en el país, con los que el total de los infectados ascendió a 301, entre los que se contabilizan cuatro muertes.

En el comunicado especificaron que de los nuevos casos cinco son en la provincia de Buenos Aires, 11 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 en Santa Fe, tres en Córdoba y cuatro en Chaco. De esta forma, los distritos que aún no informaron casos son: Chubut, La Pampa, Catamarca, Formosa, Misiones, San Juan y La Rioja.

Según el informe, “al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados, se detecta transmisión local en conglomerados y se identifica casos de posible transmisión comunitaria que se encuentran en investigación”.

En una “radiografía” del virus en el país, se pudieron ver los registros clasificados de los primeros infectados de la Argentina, donde se detallaba que el 61,6% son varones y el 38,6% mujeres. Del total de 301 pacientes que dieron positivo hasta ese momento, 15 estaban en terapia intensiva.

La edad promedio de las personas que dieron positivo es de 43 años. Aunque los cuatro muertos tienen entre 62 y 67 años: todos ellos con problemas de salud de base que complicaron el cuadro de coronavirus.

Desde el Gobierno se está buscando “achatar” la curva de contagios en el país de cara a los días más fríos del otoño y el invierno. La intención es que no colapse el sistema sanitario.

Confirman el primer caso de transmisión comunitaria

En el marco de la pandemia por coronavirus Covid-19, la Argentina registró el primer caso de un paciente sin antecedentes de viaje ni contacto estrecho con alguien que haya estado en el exterior. Así lo confirmó ayer en el reporte diario Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias.

Por su parte, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, informó: “Todo el sistema se está preparando para la eventual situación de aumento de casos y la mayor demanda. Se trabaja para fortalecer recursos humanos y centros de salud. Desde el Ministerio se trabaja fuerte en la compra centralizada de equipamiento”.

“Podemos decir que se está iniciando la transmisión comunitaria” del coronavirus en zonas “del Área Metropolitana de Buenos Aires, alguna ciudad de Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba”, aseguró la funcionaria y añadió que, más allá de las medidas generales, se están analizando las medidas a aplicar en cada jurisdicción.

Desde el viernes, la Argentina se encuentra en aislamiento social y preventivo obligatorio.

Argentina le ofreció ayuda al Reino Unido

El gobierno nacional se puso a disposición ayer del Reino Unido para colaborar con los habitantes de las Islas Malvinas, a raíz de la pandemia del coronavirus. A través de un comunicado de la Cancillería, firmado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, la Argentina ofrece el envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar el virus Covid-19. Además, pone a disposición la realización de vuelos humanitarios “que sean necesarios y lugares de atención en centros médicos del territorio continental argentino”.