"Se dicen capitalistas y no se puede ir ni al supermercado"

Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro Sinceramente en Río Gallegos y abordó los principales temas de campaña. “Probamos que se puede vivir sin el monitoreo del FMI, les pagamos y a los privados les hicimos una quita histórica”.

En comparación al momento actual, señaló: “Había problemas en 2015, pero estos los agravaron exponencialmente” y agregó: “Hay gente que prefiere seguir sin llegar a fin de mes antes que vuelvan los peronistas. Yo les digo que si no les gusta la política, que piensen en sus hijos”. Señaló, al respecto, a los empresarios que se quejan y piden echar gente sin indemnización. “Dicen ser capitalistas y nadie puede consumir, ni viajar, ni ir al supermercado. Soy más capitalista que ellos. No me jodan más con eso, conmigo había capitalismo”. Afirmó que hay una “campaña sucia y violenta” que la tiene preocupada. “Las cosas no son casualidad, son objeto de planificación. Ya no pueden hacer promesas”. Y luego distinguió entre promesa de campaña y mentira.

“Tengo experiencia de campañas. En 1983 hubo promesas que no se cumplieron, pero no eran mentiras. Alfonsín decía ‘con la democracia se come, se cura y se educa’, e intentó hacerlo, no mintió. Estos mintieron desde el primer día”. Recordó: “El macrismo en 2015 hablaba de que ningún trabajador pagaría Ganancias, habría remedios para los jubilados, nadie perdería lo ganado y que solamente se cambiaría aquello que estuviera mal. No es que intentaron hacer eso o les salió mal. Hicieron lo que hicieron desde el primer día”.

"Estos se dicen capitalistas, ¿y nadie puede consumir nada?, ¿y nadie puede viajar ni comprarse ropa o ir al supermercado? ¿Qué clase de capitalistas son? Yo soy mucho más capitalista que ellos. Conmigo había capitalismo en Argentina, que no me jodan más con eso".#Sinceramente





Por eso, dijo que están “faltos de propuestas. Entonces ¿qué otras cosa que campaña sucia y violencia pueden mostrar?” En ese sentido, apuntó a los dichos sobre el supuesto marxismo de Axel Kicillof. “Esos son los más prehistóricos, generan violencia con las palabras”, dijo, y recordó cuando en abril de 2017 llegó a Santa Cruz con su hija y su nieta y un grupo atacó la residencia gubernamental. “Adentro solamente habíamos cinco mujeres y nos tiraban piedras durante horas. Tuve que hacer un video para mostrar eso y luego de eso el Gobierno repudió el ataque”.

La expresidenta recomendó ver el video de las últimas horas, en el que Macri saluda en Córdoba junto a otros dirigentes mientras suena un cuarteto que habla de mentiras y contradice el discurso oficial. “El subconsciente aflora y te traiciona, es imperdible. La letra parece hecha para ellos. Macri es inteligente y es el único que se da cuenta, los otros siguen bailando”, indicó en el formato de entrevista que tuvo la presentación, con la participación del escritor y periodista Marcelo Figueras. También se refirió a la campaña contra los sindicalistas. “Nos quieren convencer de que el problema son los sindicatos y los políticos: el problema es la economía”. Señaló que en la dictadura “no había política ni sindicalismo” y el régimen militar fue a Malvinas por la situación económica.