Se complica la situación de El Pepo: la fiscal cree que iba manejando

La fiscal Verórica Raggio, titular de la UFI 1 de Dolores, aseguró que el cantante Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras era quien conducía la camioneta Honda CRV blanca al momento del accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado que terminó con la vida dos de sus acompañantes.

En diálogo con Infobae, Raggio dijo además que no le pudieron realizar el control de alcoholemia porque no contaban con alcoholímetros y que aún no se le tomó la declaración indagatoria a raíz de que no cuenta con la autorización médica del hospital municipal San Roque, donde el músico fue derivado por politraumatismos, aunque fuera de peligro.

Leer más: Volcó camioneta en la que viajaba El Pepo: murieron dos personas

El hecho sucedió pasadas las 2:10 de la madrugada. Por circunstancias que aún se investigan, la camioneta se despistó y volcó cuando circulaba por el km 8,500 la de la ruta 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores. Eran cuatro los ocupantes. Iban hacia la Costa Atlántica a realizar una serie de shows. El representante del grupo, Ignacio Abosaleh, y el trompetista Nicolás Carabajal perdieron la vida.

La hipótesis de los investigadores da cuenta de que el cantante es quien estaba al mando de la camioneta al momento del vuelco, que se habría producido al realizar una maniobra evasiva de un objeto que visualizó sobre el asfalto.

Un video que el cantante subió a sus redes sociales con motivo de saludar a sus seguidores por el Día del Amigo lo muestra al control del volante. Sin embargo, horas después se conoció otro video en el que El Pepo contradice la versión oficial y dice que quien conducía era Abosaleh.

Esta escena se dio en medio de la atención médica al músico y a la corista Romina Candia. El Pepo, alterado y con sangre en su rostro, le pide un cigarrillo al médico, quien tras decirle que "se tranquilice", le pregunta: "¿Qué te golpeaste?". "No, nada, si iba manejando Nacho (por Abosaleh), boludo. Iba manejando el pibito que está muerto ahí", responde el cantante, agarrándose la cabeza y señalando a su asistente y amigo Ignacio.

Tras recabar testimonios e información, la fiscal Raggio imputó a El Pepo por homicidio culposo doblemente agravado –por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor y por ser más de una de las víctimas fatales-, y además por lesiones graves culposas doblemente agravadas.

El músico fue internado en el hospital San Roque. Allí le extrajeron muestras de sangre y orina para saber su grado de alcohol en sangre. "Justo coincidió que no había alcoholimetro en toda la zona porque los están calibrando en La Plata", explicó la fiscal.

A la vez le realizarán pericias toxicológicas que determinarán la presencia o no de otra sustancia tóxica o estupefaciente. "Los resultados tomarán un tiempo: los peritos nos tienen que dar la fecha y después se lo tienen que notificar a la defensa, que tiene derecho de poner sus propios peritos", amplió Raggio.

Por otra parte, la fiscal apuntó que tiene los informes, antecedentes y testimonios necesarios pero aún no pudo efectuar la audiencia indagatoria. "No se ha formalizado ese acto procesal porque está en observación médica. Quería traerlo a la sede de la fiscalía o indagarlo ahí, pero estoy esperando la autorización médica. Ya creo que va a ser mañana".

De esta forma, la situación procesal del acusado se definirá el domingo. Al mediodía se vence el plazo de 24 horas para concretar la indagatoria, pero este se puede prorrogar por ese mismo periodo. Por el momento El Pepo está aprehendido preventivamente.