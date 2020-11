Santiago Cafiero: "La estrategia de Macri es enojar más a los enojados"

Cafiero juzgó que "lo que no se le perdona al Gobierno es su orientación política", subrayó que el Presidente es quien "toma decisiones y manda" y expresa un liderazgo que "no está en discusión", y destacó el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como "una jugadora colaborativa" y no conflictiva.