Santa Fe: estudiante denunciado por abuso en Villaguay fue detenido por otra violación

Justo Yossen.jpg

La investigación del ataque está a cargo de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe y la lleva adelante el fiscal Roberto José Olcese quien imputó al joven por ese delito. El pasado viernes el juez de Investigación Penal Preparatoria, Sergio Carraro, ordenó durante una audiencia de prisión preventiva que Yossen siga preso a la espera de que se realice la cámara Gesell a la víctima.

Según trascendió en un audio que surge del núcleo familiar de los propietarios de la quinta de Sauce Viejo donde ocurrió el hecho, Yossen –conocido en su círculo íntimo como Tuto– llegó a la quinta invitado por el hijo del dueño del lugar. El abusador aprovechó un momento en que la adolescente de 15 años quedó sola en la casa y la violó. La chica tuvo lesiones en su cuerpo y tuvo que ser asistida por profesionales de la salud.

Violación grupal en Villaguay

Al ser denunciado el ataque por una amiga de la víctima a los adultos, lo echaron a Yossen de la quinta y fueron a hacer la denuncia correspondiente. Antecedentes Fuentes del MPA confirmaron a UNO Santa Fe que Yossen había estado involucrado en una violación grupal en noviembre de 2019 en la ciudad de Villaguay, Entre Ríos. En esa ocasión el joven fue imputado, junto a tres amigos todos oriundos de la ciudad de Santa Fe, por abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 22 años. La chica denunció en la comisaría de la Minoridad y la Mujer local que fue violada por el grupo en un departamento.

El fiscal de esa causa es Mauro Quirolo que ordenó que se extraigan muestras de los imputados para la realización de un análisis de rastros de ADN y también se ordenaron peritajes psicológicos para la víctima y los acusados. Los acusados estuvieron detenidos en la Jefatura Departamental de Villaguay y quedaron en libertad con una “medida de coerción”. Además, tuvieron algunas restricciones en los domicilios de la provincia de Santa Fe por lo que durante 90 días se tuvieron que reportar a la policía. Luego de ese lapso, no hubo novedades en la investigación pero sigue en trámite.

Desde la fiscalía entrerriana que lleva adelante este caso señalaron a UNO que “el caso es complejo”. Aún no hay fecha de juicio. Fuentes judiciales expresaron a este medio que, por el momento, no se tendrá en cuenta para avanzar en la investigación del caso de Santa Fe, porque el hecho anterior aún es analizado por la Justicia entrerriana. “Seguiremos adelante con los elementos que tenemos del caso particular de esta causa, luego más adelante se verá; desconozco el estado de esa causa porque fue en otra provincia y no fue condenado”, indicaron desde Gefas.

Justo Yossen.jpg

Escrache

En diciembre de 2018, luego de la explosión de relatos de abusos sexuales a partir de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación, en la ciudad de Santa Fe un nutrido grupo de jóvenes autoconvocadas fue a la plaza 25 de Mayo para escribir los nombres de varones que las habían violentado. Entre estos nombres, estuvo colgado en varios carteles el de Justo Yossen, que en ese momento había egresado hacía poco del Colegio Inmaculada, además de jugar al fútbol en Ateneo. Si bien no se dieron a conocer las situaciones que llevaron a que alguien deje plasmado su nombre, hoy resulta una señal de alerta. El acusado es estudiante de Kinesiología.