Santa Fe: encontraron al niño que había desaparecido

La palabra de la madre del nene desaparecido

La mamá de Noah había declarado: "El sábado a la noche estaba con mi marido, me dijo que tenía que llevar a su madre a hacer un mandado y que se iba con el nene. Ella está en silla de ruedas. Me dijo que volvían enseguida y me saludó con un beso".

Al ver que se demoraban más de lo normal, para las 22.30 llamó por teléfono a su esposo y a su suegra. "Intenté toda la noche, muchas veces y no me atendió ninguno de los dos. Y en un momento me empezó a dar buzón de voz. Esperé hasta el otro día, porque estaba con mi otra nena y llamé al 911. Pensé que les había pasado algo. Después me fui hasta la comisaría y me dijeron que primero me fije en los hospitales. Fui al Cullen y al Hospital de Niños y no los encontré", relató la mujer.

✅ APARECIÓ NOAH



El niño de dos años buscado desde el 29 de octubre de 2022 en la ciudad de Santa Fe fue hallado tras un allanamiento en Buenos Aires.



Gracias por compartir ✊ pic.twitter.com/ZEXqn6M3wT — Periódicas (@periodicas_ar) November 3, 2022

Al volver a la comisaría comentó que no había dado con el paradero de los tres, por lo que los agentes decidieron hacer un recorrido por el barrio con el patrullero. Después de regresar y revisar las cámaras de seguridad se pudo conocer que llegaron a la terminal de colectivos.

Por último, desesperada, le solicitó a su marido que le devuelva al menor: "¿Cómo van a sacarle a una madre un bebé de 2 años? Por favor, te pido que me lo traigas conmigo. Estamos sufriendo todos".

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, dijo a la radio local que en la causa se considera que “el papá quitó al niño de la custodia de su mamá” teniendo en cuenta que “todavía estaba siendo amamantado”. Además, la funcionaria afirmó que la madre “estaba desesperada” y que “había una situación de riesgo” por lo que era necesario dar con su paradero de manera pronta.

“La mamá ya había manifestado que no encontraba el documento del niño, por lo tanto, a lo mejor, no es algo de un momento para otro y es algo pensado", dijo Puyol.