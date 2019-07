Sacaron a rebencazos una protesta pacífica de veganos de La Rural

Defensores de los derechos de los animales se manifestaron en el escenario principal de la Exposición Rural de Palermo para denunciar el maltrato animal. Unas cuarenta personas, aproximadamente, ingresaron al centro de la pista donde los productores exponían a sus animales con carteles amarillos para pedir “Basta de matar animales”, entre otras consignas. Los gauchos respondieron a la protesta da manera violenta: los corrieron con caballos, a los rebencazos y los amenazaron con facones.

Embed Los gauchos corrieron a rebencazos a los veganos que invadieron La Rural. pic.twitter.com/t5KlbLO3rT — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 29, 2019

El episodio que tomó por sorpresa tanto al público como a los participantes, ocurrió el domingo durante una ceremonia de premiación, que se realiza todos los años en el predio ferial. Después de una de las pasadas con animales un grupo de activistas traspasó las vallas e ingresó a la pista con carteles amarillos. La protesta en defensa de los derechos de los animales duró apenas unos minutos.

Enseguida unos hombres a caballo se abalanzaron hacia ellos para dispersarlos. El episodio fue capturado por algunos espectadores, que compartieron las imágenes en las redes sociales. Allí se puede ver como el grupo de gauchos a caballo se tira encima de los manifestantes. También se escucha como una de las activistas pide a los gritos “no le pegués, no le pegués” mientras un hombre acorrala a una de sus compañeras. “Hoy más de 40 activistas intervinieron un espectáculo de explotación animal en la Expo Rural 19, concientizando también sobre la degradación ambiental generada por este sector”, compartieron desde Climate Save Argentina, una de las organizaciones que convocaron a la protesta.

Una de las manifestantes que participó de la protesta repudió la respuesta violenta desatada por parte de los “hombres de campo”. “Y así era la violencia de los hombres de campo hacia los activistas que visibilizaban la problemática de forma pacífica”, escribió Micaela Virardi en su cuenta de Twitter donde también compartió los video en donde se ve la agresión.

“¡Una lástima! Podrían haber intercedido para que nos retiremos en paz. Hay una denuncia penal. Uno de nuestros compañeros, además de resultar herido, fue amenazado con una faca. Gracias a la policía, que intercedió y nos cuidó, no pasó a mayores. Una vergüenza la organización”, agregó la mujer.

La Sociedad Rural intentó despegarse de la respuesta violenta que despertó la protesta en los participantes del concurso. “Un grupo de activistas irrumpió en la pista alterando el desarrollo del concurso que se venía realizando. Algunos participantes, que se prepararon durante un año para competir, reaccionaron para desalojarlos. La Sociedad Rural Argentina rechaza cualquier accionar violento”, afirmaron. Acto seguido la organización Climate Save Argentina le respondió a la entidad.

“El activismo fue pacífico. Nuestras generaciones ya no naturalizan como ‘cultura’ la violencia que se ejerce en otros animales. Tampoco son indiferentes a la crisis climática y ecológica, que se profundiza por las prácticas actuales del sector ganadero, que debe transformarse”, remarcaron. Hasta el momento no se determinó si desde la organización de la Exposición Rural se iniciarán medidas contra los protestantes debido a la irrupción. En tanto, no se descarta la posibilidad de que aparezcan nuevas protestas de agrupaciones ambientalistas durante la última semana de actividades en el predio.