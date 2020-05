El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, salió al cruce de las afirmaciones de Johan Giesecke, el experto epidemiólogo sueco, que estimó que habrá en breve unas 15.000 muertes en la Argentina por la pandemia del coronavirus Covid-19.

“El problema de lo que ocurre en los lugares con cuarentenas estrictas, es que no se puede sostener para siempre un cierre de esas características. La gente se levantará y se rebelará si se prolonga por tanto tiempo”, dijo Giesecke en una nota con Infobae.

“Sí puede hacerse en China, por ejemplo, pero China no es exactamente una democracia. No hay ninguna democracia occidental que pueda compararse con China y pueda mantener la cuarentena por siempre. Los gobiernos deberán dejar a la gente salir, y cuando lo hagan va a haber más gente contagiada y va a haber más gente muerta. Me dicen que en Argentina son 45 millones de personas. Estimo que podrían tener unas 15.000 muertes antes de que todo esto termine”, indicó Giesecke, uno de los cerebros detrás de la estrategia sueca de cuarentena leve.

Por su parte, tras los anuncios de las nuevas flexibilizaciones en la Ciudad, Quirós habló con la radio La Once Diez sobre los dichos del epidemiólogo sueco y los puso en duda: “Esta situación es inédita y lleva cuatro meses en el planeta. Hay mucha gente tratando de adivinar el futuro sobre realidades que no hemos podido documentar científicamente”, advirtió.

“Lo primero que diría es que hay que ser muy prudente con las personas que adivinan el futuro ante una situación que nunca nadie vivió. Más allá del prestigio que tenga cada una de las personas que opine. Ahora, ¿qué sabemos de las enfermedades virales? Primero, obviamente, que es un virus, que no conocemos cómo se comporta, pero finalmente es un virus de la esfera respiratoria. Sabemos que, en las enfermedades virales, cuando las personas son susceptibles y nunca lo han tenido, naturalmente, cuando se contactan con el virus, se enferman”.

Quirós siguió: “Lo que yo diría, que ya lo dijo hace mucho tiempo Angela Merkel, es que el virus va a recorrer la humanidad a lo largo del tiempo hasta que contagie una cantidad de personas, 60% o 70%, para que se produzca ese efecto rebaño o de protección inmunológica y que el virus ya no corra más. La otra opción sería hasta que aparezca la vacuna. Ahora, hay que aclararle a la gente que eso no va a ocurrir este año. Lo que pasa, en la práctica, es que las curvas de infecciones afectan entre el 5% y el 10% de la población y luego de retiran”.

Quiroz apuntó: “Luego iremos evaluando los efectos en los países del norte, donde empezó, a ver si existe una segunda curva, qué tamaños y características tiene. Es algo que hoy no podemos describir y parece poco responsable decirle a la gente o afirmarle qué es lo que va a pasar”, respondió el funcionario a cargo de una de las áreas claves dentro del esquema para contener la pandemia en la ciudad de Buenos Aires,