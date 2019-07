Preceptor que acosaba a alumnas: "¿Querés escaparte mañana?"

A través de una publicación que se viralizó por Twitter, un preceptor de un colegio del barrio porteño de Flores fue apartado luego de que una alumna lo denunciara por acoso. El hombre intentaba seducir a menores de edad a través de los chats de distintas redes sociales.

"Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada", publicó una adolescente en su cuenta de Twitter identificada como @rainbowinsunset. La publicación estaba acompañada con las capturas de pantalla y mensajes de voz de las conversaciones que mantenía el implicado aparentemente no solo con la denunciante, sino también con otras alumnas de entre 13 y 16 años.

Facundo Fameli es preceptor del Comercial 21 en CABA, invita a merendar, dormir y ratearse del colegio a menores de 1ero y 4to año. Es sumamente peligroso que un chabón así trabaje con menores, obviamente las autoridades no hacen nada. pic.twitter.com/s6nmEwJ3i1 — ☽ ro (@rainbowinsunset) 1 de julio de 2019

En uno de los chats que se le adjudican a Fameli, el preceptor invita a la alumna a faltar al colegio para mantener un encuentro íntimo: "¿Querés escaparte mañana y no entrar? De la falta olvidate, no pasa nada. Y nos encontramos, y si querés compro para desayunar algo rico y venimos para casa, o donde quieras".

Además de los chats, también se filtraron los audios de voz donde el preceptor insiste en su intento de seducción de las menores. "Sos muy vueltera, si te relajaras un poquito…", "¿No hay una mínima chance de que me dejes pasarte a buscar mañana y vayamos juntos al colegio?, ¿Es mi sensación o te gusta juguetear, histeriquear un poquito?".

En otros audios, donde Fameli se expresa más insistente ante la negativa de una de las menores, se lo escucha decir: "Si te llamo es para arreglar para vernos, hablar por mensajito a mí no me gusta. Si te hablo, te hablo personalmente y después si vos decís que no te gusté, o lo que sea ahí si te lo banco, pero por mensajes, hablar por hablar me parece al pedo". "Si me dieras una sola chance de salir con vos o para verte, cambiaría todo".

"Podríamos dormir juntos una noche en una cama y no te toco un pelo", dice en un tercer mensaje de voz con el objetivo de persuadir a la alumna de que la conversación no sea interpretada como lo que finalmente se denunció: acoso.

Celsa Ramírez, la fiscal a cargo del caso, fue quien recibió la denuncia sobre una adolescente que manifestó que sufrió acoso por parte del preceptor de la Escuela de Comercio N°21 de Flores. La Asesoría tomó contacto con las autoridades del colegio y las alumnas y se apartó del cargo a Fameli.

Embed "¿Es mi sensación o te gusta histeriquear un poquito?"

Los audios que el preceptor denunciado por acoso les enviaba a sus alumnas. pic.twitter.com/8Fy7o6wCVV — ElCanciller.com (@elcancillercom) 3 de julio de 2019

Fuente: Infobae