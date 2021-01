Por la incertidumbre del gobierno, Negri dijo: "Esto es una joda"

"Sería una locura un indulto o una amnistía. Esto viene precedido por un gobierno que lo único que puso con claridad es el plan judicial, borrar el pasado de impunidad. La vicepresidenta tiene derecho a defenderse, pero no a hacer uso del Estado a cualquier precio", destacó Negri.

"El Gobierno tiene un solo plan, el de la vicepresidenta", denunció el diputado. El reclamo de Negri se da luego de que parte del oficialismo adhiriera a una solicitada en reclamo por la libertad del exvicepresidente Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone en el que se lo acusa por haberse quedado con el 75% de las acciones de la imprenta que fabrica papel moneda.

Por otro lado, en sintonía con el reclamo de la cúpula de Juntos por el Cambio, el diputado recalcó sus diferencias en torno al manejo de la pandemia por parte del Gobierno, sobre todo en relación al plan de vacunación.

En tanto, el bloque de Juntos por el Cambio afirmó que "la única realidad hoy es la incertidumbre" y pidió al Gobierno dar "certezas" a la población en relación a la hoja de ruta de la lucha contra la pandemia.

"No recuerdo un gobierno que tuviera tanta capacidad para confundir y desorientar a la sociedad como este, y solo en un año. Ahora Vizzotti nos dice que tenemos que elegir si vacunar a 10 millones con las dos dosis o a 20 millones con una dosis", lanzó Negri. "Esto es una joda. El presidente Alberto Fernández, en diciembre, dijo que venían millones de dosis. Vieron lo que pasó. Lo que me pregunto es por qué no dicen la verdad y no muestran la información", completó.

Asimismo, el diputado apuntó directamente contra el Presidente por su "pérdida de la palabra". Y al respecto, lanzó: "Parece todos los días un comentarista". En relación a ello, Negri citó al futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien luego de los violentos disturbios en el Capitolio, que culminaron con la muerte de cinco personas, remarcó la responsabilidad que tiene un mandatario a la hora de expresarse.

En alusión a las palabras de Biden, Negri envío un mensaje al Gobierno. "El Presidente, cuando habla, puede traer tranquilidad o puede generar caos y anarquía, lo que sucedió en Estados Unidos", alertó el diputado.