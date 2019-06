Por el histórico apagón de energía parte del Mercosur quedó a oscuras

Un apagón masivo del servicio eléctrico se registró a partir de las 7.07 ayer en todo el país, parte de la República Oriental del Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, según informaron fuentes del gobierno nacional. El corte, que dejó sin luz a millones de personas, se produjo por una falla en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), específicamente en una conexión de transporte de electricidad entre las centrales de Yacyretá y Salto Grande y se amplió desde de la compañía eléctrica Edesur. La región sureña de Tierra del Fuego no resultó afectada debido a que no está conectada al sistema eléctrico nacional.

En Entre Ríos el desperfecto generó importantes inconvenientes: la desconexión del sistema nacional de energía provocó que las bombas de la planta potabilizadora de agua de Paraná dejaran de funcionar, dejando sin el suministro a toda la ciudad durante 2 horas y 30 minutos. Recién a partir del mediodía el servicio se pudo restablecer con normalidad, informó el titular del área de Defensa Civil de la Municipalidad, Osvaldo Wasinger. “La gente comenzó a llamar para saber qué había pasado, estaban desesperados, ya que no había ninguna comunicación oficial”, explicó el funcionario a UNO. En el tiempo que se prolongó el corte de luz hubo 47 llamados en la repartición.

En Concordia se repitió este panorama. La prestación del suministro de agua se vio interrumpida desde las 7, por lo que se pidió a la población el uso racional del suministro.

En una gigante cobertura por las calles de la capital entrerriana para reflejar cómo estaba afectando el corte masivo de luz a los paranaenses, un equipo periodístico se dirigió hasta el edificio donde funciona el hospital Materno Infantil San Roque. En la transmisión en vivo a través del Facebook de UNO se podía observar a los trabajadores recorriendo los pasillos de nosocomio con linternas. “Funcionamos con un grupo generador de emergencia”, dijo uno de los empleados en el mismo momento que regresaba la energía.

Por su parte, el director del hospital San Martín, Carlos Bantar, mencionó: “Ante este tipo de emergencias se recurre a un grupo generador con autonomía recargable con combustible cada cinco horas. Así que ni siquiera llegó a poner en jaque al grupo electrógeno. Estuve en el hospital a esa hora y volví al mediodía. El hospital funcionó normalmente”.

Bantar reconoció que el equipo no ha sufrido inconvenientes: “Es relativamente nuevo”.

Rápida respuesta

Alrededor de las 11 de ayer la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) informó que el suministro pudo reponerse en un 95%, “gracias a la configuración del sistema de distribución”.

Cerca del mediodía la compañía a través de sus redes sociales anunció que el servicio se había normalizado.

Explicación oficial

El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, brindó una conferencia de prensa para informar sobre las causas del apagón masivo que afectó a todo el país. “Habrá sanciones, si hay responsables. Estamos concentrados en la recuperación del sistema”, aseguró el funcionario, que agregó: “Hay una investigación en curso, con un protocolo de análisis de fallas y las empresas tendrán que presentar informes”.

Lopetegui lamentó los inconvenientes del apagón y dijo que las fallas son normales en todos los sistemas, pero no las causas posteriores de la desconexión automática total posterior. “No debe pasar. Es algo que se produce de manera automática. Lo hacen las computadoras del sistema que detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo. No hay intervención humana”, explicó.

Desmintió también alertas del sistema ignoradas por las autoridades, como trascendió. “El ciberataque no está entre las causas primarias que estamos evaluando”, destacó en otra intervención. “El presidente Macri siguió todo el día este evento extraordinario que no tendría que haber ocurrido de ninguna manera, pero ocurrió, y es muy grave. No se puede dejar al país sin electricidad de un momento para el otro”, dijo durante la conferencia de prensa.

Según Lopetegui, la reserva al momento del corte era del 20% y afirmó que aún no se evaluó el costo del apagón. “Tenemos que entender por qué no se encapsuló la falla. Hoy sería desaventurado hablar de errores”, dijo.

Lo acompañaron funcionarios de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y Transener, la principal transportista del país, Jorge Ruiz Soto y Carlos García Pereyra respectivamente. “El sistema es robusto, pero tiene automatismos”, explicó García Pereyra, quien habló de una cuestión técnica aunque no descartó sabotajes. “Hay que procesar mucha información”, aseguró. El corte del suministro se produjo a las 7.07. El Gobierno, que descartó un sabotaje, argumentó que la interrupción del suministro “se debió a una falla del sistema de transporte desde Yacyretá”.

El masivo corte se metió en la contienda electoral

El presidente, Mauricio Macri, afirmó ayer que el apagón masivo que afectó a todo el país fue “un caso inédito, que será investigado a fondo”. El jefe de Estado utilizó su cuenta en Twitter para referirse al problema que afectó además a otros países de la región.

“Esta mañana –por ayer– se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible”, escribió el primer mandatario en la red social.

Después de la reacción de la Casa Rosada hubo repercusiones de dirigentes políticos de la oposición que se refirieron al tema.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Desde su cuenta de Twitter salió al cruce: “El Presidente debería emitir un comunicado y dar explicaciones sobre lo que están padeciendo los argentinos”.

Tampoco tardó en hablar el líder del Frente Renovador y aliado de Fernández, Sergio Massa. “El apagón viene después de tres años de tarifazos de más del 1.000% en energía. Nos dijeron que era para inversión. Y el resultado es un enorme apagón”, sostuvo el exintendente de Tigre.

El potencial candidato a la Rosada además exigió una inmediata investigación.