Patricia Bullrich viajará a Paraguay en el marco de la causa Loan Peña

Loan Danilo Peña.jpg

Por otro lado, destacó: "Cuando nos enteramos, lo primero que hicimos fue disparar el alerta Sofía, que se hace en muy pocos casos. Es un tema excepcional" y acotó: "Recién ayer pudimos acceder a la causa, lo que ha generado una situación muy incómoda para quienes son expertos en este tema. El caso se manejó con demasiadas hipótesis, algo que no es muy prolijo en un caso así".

LEER MÁS: Fernando Burlando es el nuevo abogado de la familia de Loan Peña

Además, la funcionaria criticó el accionar de la Justicia: "Han dado instrucciones contradictorias, ahora aparentemente tienen una hipótesis un poco más clara. Nosotros, desde el minuto uno, estuvimos ahí. Pedimos la federalización de la causa, encuadrada en trata de personas, que se está esperando ese paso".

LOAN PEÑA.jpg

La palabra del gobernador de Corrientes

Por primera vez desde la desaparición de Loan, rompió el primera vez del caso el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés: "Tenemos que hablar de una posible causa de trata", reconoció el mandatario provincial y consideró que el chico "ya no se encuentre en la zona".

"No quiero hablar de nuevas hipótesis", indicó Valdés y aseguró que el gobierno provincial "no va a bajar los brazos hasta saber qué pasó con Loan". En otra línea, afirmó: "Vamos a poner todo el peso de la ley para aquellos que estén involucrados, no importa el cargo. El que tiene una responsabilidad ti ene que pagar, sea comisario, juez o político".

Últimas novedades en el caso Loan

Este lunes se cumplen 11 días desde la desaparición de Loan Peña, quien tiene cinco años y fue visto por última vez en un campo en un almuerzo familiar Actualmente están señalados seis personas en el marco del delito de "trata de personas".

LOAN PEÑA NUEVOS DETENIDOS.jpg

Hace instantes se presentó a declaración indagatoria la funcionaria municipal de Corrientes Victoria Caillava, quien arribó a la Fiscalía de Goya con chaleco antibalas y casco. La mujer, quien era amiga de la abuela del niño y estaba presente en el almuerzo, viajó a Chaco con su esposo, Carlos Pérez, y se confirmó que habían rastros de Loan adentro del auto en el que viajaron. También será indagado el comisario Walter Maciel, quien estaba a cargo de la investigación, que está acusado de encubrimiento por haber permitido al matrimonio realizar el viaje a Resistencia.