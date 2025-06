Orsi dijo que "hay que buscarle la vuelta" al proyecto de planta cerca de Colón

En relación a la cercanía de la planta a las playas de la ciudad, reconoció la pertinencia de la solicitud: “¿Cómo no lo vamos a escuchar?”. Además, aseguró que el mandatario provincial tiene claridad sobre los detalles técnicos del proyecto industrial, subrayando que “no contamina las aguas, sino que es visual”.

Rogelio Frigerio Yamandú Orsi hidrógeno verde Colón Río Uruguay.jpg

En una entrevista con el diario El Observador de Uruguay, el primer mandatario mencionó que ya ha planteado el tema a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, como así también a los actores involucrados en el proyecto, sugiriendo que se le busque una solución que respete tanto los intereses uruguayos como los argentinos: “Hay que buscarle la vuelta. Ahí no va o me la bajan. O la pone más baja o no la ponen ahí”.

“Un detalle que no es tan determinante para el proyecto, no puede generarte un problema nada menos que con Argentina”, expresó Orsi, aludiendo a la importancia de manejar con cautela estos temas. El presidente también recordó que en el pasado hubo situaciones que podrían haber sido mejor gestionadas: “Nos pasó con un par de cosas con Argentina”. Por ejemplo, mencionó el caso de un puerto en Soriano con destino a la producción paraguaya, destacando que “no se habló lo suficiente” en su momento y que, a veces, es necesario conversar directamente con los gobernadores para evitar malentendidos: “No te dicen que no, te dicen vamos a hablar”.

Hidrógeno Verde paysandú Colón Empresa HIF Global.jpg

"No cometamos los mismos errores que antes"

Orsi subrayó que hay que aprender de los errores cometidos en el pasado, especialmente en lo que respecta a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que en su opinión no siempre ha manejado estos temas con el cuidado necesario: “No cometamos los mismos errores que cometimos antes, hay que cuidar mucho esa forma y no siempre se han cuidado”.

Finalmente, el presidente uruguayo expresó que el gobierno debe estar siempre alerta para evitar que situaciones similares se repitan, resaltando: “No te podés dormir con eso, nos pasó con el de la pastera”.