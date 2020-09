Murió Cesar Cigliutti a los 63 años, supo ser amigo de Carlos Jauregui, presidente de la CHA y gran defensor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans e intersex (LGBTTI).

César y Marcelo Suntheim fueron la primera pareja gay reconocida por un Estado en América Latina en el 2003. “Yo me imagino a mí mismo en 1984: si alguien venía del futuro y me decía que me iba a poder casar con quien quisiera y que un varón trans se iba a embarazar, le hubiera respondido ‘estás loca’ porque… ¡estábamos debatiendo si éramos enfermos o no! Que me hablaran de casarme era como pensar en Los Supersónicos”.

https://twitter.com/CHAArgentina/status/1300570028962721798 Desde la CHA, expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de nuestro gran compañero, presidente y amigo, Cesar Cigliutti. pic.twitter.com/G3D0ye94xl — CHA Argentina (@CHAArgentina) August 31, 2020