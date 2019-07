Mirtha Legrand: "Alberto y Cristina están bien, pero va a ganar Macri"

Mirtha Legrand dijo estar "con mucha angustia" porque no observa "soluciones" que permitan superar la situación económica y social que atraviesa el país. Y aseguró que en lugar de buscar una salida, los políticos "se pelean mucho, se dicen cosas desagradables, se agravian", y es por eso que la diva se permitió una confesión: "No me gusta esta Argentina".

La conductora, quien más de una vez remarcó que su postura a favor de Mauricio Macri contribuyó a que llegara a la Presidencia ("Hice mucho para que este Gobierno ganara", advirtió, más de una vez), reconoció que Alberto Fernández y Cristina Fernández "están muy altos en las encuestas…". Pero de inmediato, fue tajante en dos posturas. Al pronosticar que "al final va a ganar Macri, en el balotaje". Y después, al responder sobre le "gustaba" el candidato a presidente del Frente por Todos. "No", dijo Mirtha, con firmeza, durante un evento en el cual bautizaron con su nombre una sala del Teatro Regina.

Luego de reconocer que "ha aumentado de una manera impresionante" la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle, la diva respondió a la consulta de un periodista: "¿Los pobres deberían votar a Macri?". "La están pasando muy mal -resaltó-. Hay que convencerlos. (Pero) primero hay que arreglarles la situación, que dejen de ser medianamente pobres, o que no sean más pobres. Y después seguramente lo votarán, pero hay que arreglar esta situación".

Las declaraciones de Mirtha Legrand se asemejan a las de su colega Susana Giménez, quien si bien ratificó su apoyo a Macri porque un nuevo mandato "sería bueno para el país", fue irónica cuando un cronista la consulto sobre "cómo veía la vida hoy en la Argentina": ¡"¡Ah! ¿Qué querés que te diga?", contestó la diva, quien este domingo regresa a la televisión con su ciclo en Telefe.

En el mismo sentido, Jorge Lanata también adelantó que votará por la reelección. "Yo preferiría otro tipo de dirigente, alguien que expresara el espíritu de estos tiempos y que llevara adelante una transformación. Lo prefiero antes que los kirchneristas, obvio, pero no es un candidato que yo vote con gusto. No me enamora", dijo el periodista en una entrevista con Teleshow.

Del otro lado de la grieta, Pablo Echarri fue otro de las famosos que en las últimas horas acercaron su postura con vistas a las PASO. El actor adelantó que votará a Cristina Kirchner aún si se comprueba su culpabilidad en alguna de las causas sobre su corrupción que pesan en su contra. Si bien explicó que en esa situación sentiría "desilusión, dolor y vergüenza", y aun cuando reconoció que "intuye" que "algunos (actos de corrupción) han existido" durante la gestión kirchnerista, sostendría su voto guiándose por el "pragmatismo". (Infobae)