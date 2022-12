Milagro Sala: quedó firme la condena a 13 años de prisión

Una vez conocida la decisión de la CSJ, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, informó que solicitó a la Fiscalía de Estado de la Provincia que, en su rol de querellante, requiera que Sala cumpla la pena en una cárcel común.

Embed A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la condena de Milagro Sala, he solicitado a la Fiscalía de Estado de la Provincia que, como querellante de la causa judicial, requiera que se cumpla la pena en cárcel común. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 15, 2022

"Lamentablemente, la Corte Suprema responde a la derecha, responde a la embajada de Estados Unidos", dijo Sala en diálogo con la agencia Télam poco después de conocerse el fallo. Aseguró estar "tranquila" por lo realizado por su organización: "Más de ocho mil compañeros con vivienda dejamos", resumió.

"Macri tiene más de 180 causas y tiene lo que hizo desaparecer, la plata del Fondo Monetario Internacional. No está preso porque es un gran empresario que responde a la derecha", manifestó la líder jujeña, quien luego remarcó: "En cambio, a la 'Negra' Milagro, que construyó, que laburó, que se rompió trabajando, sí la condenan".

Sala, desde su domicilio en el barrio de Cuyaya de la capital jujeña, donde se encuentra detenida por motivos de salud, llamó a "tomar consciencia" de lo que consideró una ofensiva contra las mayorías populares. "Me hago eco de lo que dijo Cristina (Kirchner): que no solo venían por nosotros, sino que vienen por el pueblo. No nos olvidemos de los cuatro años de Macri y de los muchos derechos que nos quitaron", advirtió Milagro Sala.

No susceptible de revisión

En el texto de la resolución, los magistrados fundamentaron su decisión en que se trata de un litigio del ámbito de la justicia jujeña no susceptible de revisión por la vía del recurso extraordinario. "Es un criterio sostenido por esta Corte que la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas", señala el fallo.

Además, advierte que "en consonancia con esa premisa fundamental es que se ha resuelto, reiteradamente, que los pronunciamientos por los cuales los más altos tribunales provinciales deciden acerca de los recursos locales que son llevados a su conocimiento no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario".

Los jueces plantearon como excepción a esa premisa "que se demuestre una lesión a un derecho de raigambre federal o que la sentencia, por sus graves defectos de fundamentación o razonamiento, no constituya una derivación razonada del derecho vigente, aplicado a las circunstancias de la causa".

La Corte Suprema tenía pendiente desde marzo de 2020 la apelación de la fundadora de la Túpac Amaru a esta condena, dictada por la Justicia jujeña, a 13 años de prisión por presunta defraudación de fondos públicos. Se trata de la causa conocida como "Pibes villeros", en la que la dirigente social fue acusada de encabezar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas con los supuestos fines de defraudar al Estado.

Sala fue condenada a 13 años en primera instancia y la decisión fue confirmada luego por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy y por la Cámara de Casación Penal. Por tratarse de un expediente con sentencia definitiva, la Corte aceptó el recurso de queja y el compromiso de fallar, aunque sin plazos como en todas las causas que toma el alto tribunal.

Repercusiones

La decisión de la CSJ en esta causa contra Milagro Sala dio lugar a múltiples expresiones, a favor y en contra de la dirigente social. En especial, referentes de Juntos por el Cambio celebraron la resolución, mientras que desde el oficialismo la condenaron.

Embed La Corte Suprema confirmó la condena de 13 años de prisión para Milagro Sala. Llegó el día que sus víctimas esperaron durante años: Hoy la justicia le ganó la pulseada a la corrupción.



pic.twitter.com/E1anpwcUgF — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 15, 2022

Embed Milagro fue condenada por ser una luchadora social, mujer y representante de los pueblos originarios. Primero en Jujuy por el dictador Morales y ahora avalado por esta vergonzosa Corte Suprema.



¡Con presos políticos y con mafia judicial no hay democracia!https://t.co/Q4VWHTfFE3 — Hugo Yasky (@HugoYasky) December 15, 2022

Embed La cabeza del poder judicial, al amparo de la mafia empresaria a la que sirve, ratificó una condena de 13 años de cárcel a nuestra compañera, 1era presa política del macrismo, la dirigente social jujeña Milagro Sala.

Después se quejan cuando el pueblo los expone como lo que son. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) December 15, 2022

Embed Siempre dije que un preso por corrupción no es un preso político. Hoy la Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena a 13 años de prisión a Milagro Sala, jefa de una organización ilicita que saqueó y sembró el miedo en Jujuy.

Este es fin de la corrupción kirchnerista. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 15, 2022