El video de un médico del Pami II donde muestra las condiciones en la que descansan los médicos de guardia de la institución y la precariedad de los elementos sanitarios de seguridad con los que deben trabajar se hizo viral en las redes.

En un video de alrededor de 7 minutos, Daniel Mettifogo contó y mostró las precarias condiciones en las que trabajan los médicos de guardia en el marco de la pandemia de coronavirus y destacó que "en este lugar están mandando a la gente a morir".

Tras presentarse con su nombre, número de documento y matrícula, el profesional de la salud contó que decidió hacer el video porque necesitaba "que la gente entienda lo que está pasando con el personal de salud".

"Esto no es la cárcel de Coronda, este es el lugar donde duermen los médicos que están de guardia", y mostró una habitación con tres camas cuchetas y un pequeño cuarto de baño.

El médico señaló que el video "no tiene ningún tinte político, porque no lo soy, ni ningun tinte sindical porque no estoy afiliado a ninguno. No creo en esas cosas, sólo soy un profesional de la salud pública".

Después exhibió los barbijos que usan tanto él como sus colegas: "Esto no es un mosquitero, es el barbijo que nos dan en la institución. Lo peor de todo es que quien entrega es un colega, aunque me cuesta decirlo así. Estoy cansado de que hablen de la salud pública como si fuésemos nada. Antes no me quejé porque pensaba que era lo que tenía que hacer. Pero a lo que nos enfrentamos ahora puede quitarnos la vida a mí y a las personas que estamos acá".

"Me hago cargo de todo lo que digo, hagan lo que se les ocurra, pero para enfrentar a este bicho -que ya entró, porque tenemos una colega en esa situación-, hay que estar preparados. Lo que interesa es lo que nos dan para enfrentar a ese virus, que todo el mundo sabe que mata", se quejó el profesional.

También destacó que su decisión de realizar el video no tiene que ver con una cuestión personal: "Lo hago por todos los colegas que están acá adentro, por mis amigos, para que todo el mundo sepa que en este lugar están mandando a la gente a morir. Lo único que quiero es que nos respeten, que hay personal acá adentro que es de mucha valía. Y que para enfrentar a virus no voy a ser Robin Hood".

El video de Mettifogo se hizo viral y esta mañana varios de sus colegas y personal del área de Salud realizaron una protesta y pudieron relatar y ratificar la situación que contó su compañero.