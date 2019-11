María Eugenia Vidal reveló que busca trabajo desde marzo

María Eugenia Vidal está a punto de terminar su mandato y es un misterio cuál será su futuro político y laboral. "Quiero volver a trabajar. No quisiera los próximos dos o cuatro años vivir de la política", dijo ayer en un encuentro de Mujeres Líderes en donde valoró como positiva la transición hasta entregar el mando a Axel Kicillof.

La gobernadora dijo que no tiene intenciones de alejarse definitivamente de la política, pero sí de tomarse un descanso. "Estamos planificando unas vacaciones largas con mis hijos y, a partir de marzo, estoy buscando trabajo", sostuvo Vidal, y bromeó: "Para todas las head hunters que hay acá, se aceptan ofertas". Pero ya en serio agregó: "Yo necesito trabajar, vivo de mi sueldo".

"Viene un tiempo lindo para todos los que somos parte de mi familia de repararnos, de estar más juntos y de disfrutar de cosas que en estos cuatro años no pudimos", dijo, y contó que pasó los últimos fines de semana "embalando cajas" para dejar la casa en la que vive, en la base militar de Morón.

De la relación con su familia, también dijo, con tono de broma: "Enfrentar a mis hijos, a veces, es más difícil que enfrentar a los barones del conurbano". Pero aseguró que siempre la acompañaron, en las buenas y en las malas, sobre todo luego de las últimas elecciones: "Esto es un trabajo, con triunfos y derrotas. Hay que desdramatizar".

Anticipó que retornará a la política en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. "Mi corazón está ahí y yo tomé un compromiso con los bonaerenses de no dejarlos solos. Y ese compromiso se tiene que cumplir. Después en qué cargos, de qué manera, se va a ir definiendo. No tengo ansiedad ni apuro; hoy me importa más la consolidación de Cambiemos en esta etapa que las candidaturas".

Vidal dijo que está atravesando este momento previo al traspaso "con muchas emociones". "Por un lado, hay despedidas todo el tiempo que generan tristeza; por otro, lo vivo con mucha tranquilidad, porque más allá de los aciertos o errores siento que hemos dejado todo lo mejor de lo que podíamos dar en estos cuatro años. No nos hemos guardado nada".

"Se abre una nueva etapa para Cambiemos y para mí, que es la de ser opositores y mostrar una oposición constructiva, que no haga 'oposicionismo' pero que al mismo tiempo sea firme en la defensa de sus valores", agregó.

Consultada sobre cuántas veces se sintió subestimada. "No llevo la cuenta", dijo. "Aprendí a no enojarme y a que los hechos fueran acomodando todo en su lugar. Y sucede. En algunos casos me hicieron un favor, porque no me vieron venir", sostuvo. En el mismo sentido, agregó: "En 2015 un adversario me hizo un gran favor, que fue bautizarme Heidi".

"Hace más de 15 años que conozco a Mauricio y trabajamos juntos. Hace cuatro años leo todos los días opiniones sobre nuestro vínculo. El último sábado estuve con él dos horas hablando en la quinta Los Abrojos", comenzó. "Nuestro vínculo personal no cambió nunca, ni en los momentos más difíciles de estos cuatro años. Nuestro vínculo político tuvo las tensiones que naturalmente tiene por ocupar dos roles distintos: el de presidente y el de gobernadora, pero siempre se terminaron zanjando", cerró.