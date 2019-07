Macri y Pichetto: "Estamos listos para continuar cuatro años más"

En el comienzo oficial de la campaña electoral de Juntos por el Cambio, ex Cambiemos, el presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Pichetto alentaron a los precandidatos del oficialismo. "Estamos más cerca que nunca de crecer 20 años consecutivos", dijo el primer mandatario en el último tramo de su discurso.

"Lo que necesitan los argentinos que ya están convencidos es que salgan a transmitir esta convicción a los que dudan. La alternativa sería perder tres generaciones antes de volver a encontrar el camino. Estamos más cerca que nunca de crecer 20 años consecutivos que nos saquen definitivamente de frustraciones de tantos años", aseguró Macri.

En esa línea, destacó: "Depende de nosotros, transmitamos que lo que hicimos es el esfuerzo correcto. Es mentira que sin trabajar, esperando, las cosas se resolvían, así no es la vida, y uno no llega a ser feliz. Si uno no siente que es protagonista de algo, se frustra".

En el comienzo de su presentación, Macri dijo que su administración se hizo cargo de "un país devastado, en default, sin energía, que nadie sabía cuál era el presupuesto público. El senador Pichetto fue uno de los pocos que siempre priorizó la gobernabilidad y la responsabilidad de lo que significa conducir un país".

"Si venía difícil la cosa, el año pasado el mundo cambió, y entramos en un año de vivir hora por hora. Eso fue otra prueba par Cambiemos, y en estos días, que tuvimos a despedir al doctor De la Rúa, se volvió a vivir lo que pasó en esa época, en esos años", agregó.

Macri además consideró que "estamos liderando un país, listos para proponerles a los argentinos seguir cuatro años más. Se vienen estos meses muy especiales, hay muchos argentinos que no tomaron la decisión, pero otros la tomaron pero quieren volver a escuchar el por qué, el para qué y el cómo".

"Con tanto desafío, adaptarnos a un ciclo económico donde hubo menos para repartir y sabemos cuánto pusieron el hombro los argentinos para sacar el país adelante. Estamos comprometidos con que la historia cambie, asumamos que todo lo bueno y lo malo que pase va a depender de lo que nosotros hagamos", consideró el Presidente.

Por último, Macri se refirió al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: "Es una autopista al crecimiento, antes de septiembre esperamos firmar con el Efta, antes de fin de año con Canadá, el año que viene con Corea del Sur. Algo tenemos, porque todos quieren vincularse con nosotros".

Antes de hablar Macri, Pichetto tomó la palabra y aseguró que "en esta elección se van a definir los próximos años de la Argentina, está en discusión una visión de Argentina en el mundo".

"La firma del acuerdo con la Unión Europea configura un camino de crecimiento. Macri recuperó lo que se denomina la diplomacia presidencial, y esto también está en debate, una Argentina que no comercializa con el mundo, que define al acuerdo como una tragedia, y una Argentina integrada y abierta. Nunca los productos de producción agroindustrial pudieron ingresar a Europa", argumentó el Senador.

En ese sentido, reiteró sus críticas al precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, de quien aseguró que "expresa la idea de que La Cámpora va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Dijo que iba a haber una intervención en el mercado de capitales, esto quiere decir cepo, una economía rígida, con fuerte intervención del Estado".

En la misma línea, se refirió al precandidato a presidente Alberto Fernández respecto de su postura en relación a Venezuela: "No se enteró de que murieron 7.500 personas durante el régimen de Maduro. Estos son ejes de la discusión política, del futuro argentino". (Infobae)