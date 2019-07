Macri sumó el apoyo de Rodríguez Saá y del gobernador de Río Negro

En un nuevo aporte de Miguel Pichetto al frente Juntos por el Cambio, el oficialismo sumó el apoyo del senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá y del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck.

En primera instancia, el ex mandatario puntano fue recibido esta mañana en la Casa Rosadapor el presidente Mauricio Macri y su compañero de fórmula de cara a las elecciones, Miguel Pichetto.

Más tarde, el senador por Río Negro viajó a la provincia patagónica junto al ministro del Interior Rogelio Frigerio, y allí mantuvieron un encuentro con el gobernador local.

En un acto en Viedma, Pichetto aseguró que "los grandes desafíos argentinos no requieren de una mirada política fractura, eso no va más. Necesitamos un escenario de diálogo inteligente, por supuesto cada uno parado desde el lugar que defiende, pero hay que tratar de encontrar consensos para las grandes reformas estructurales que el país necesita".

"Tenemos por delante un gran desafío, junto a Alberto (Weretilneck) podemos construir en el Congreso de la Nación un espacio importante para defender los intereses de nuestra provincia, cosa que venimos haciendo. Si estamos juntos, junto a Alberto en el Senado, somos imparables", resaltó Pichetto.

A su turno, Frigerio señaló que la foto de los tres dirigentes juntos "representa un país de verdadera unión nacional donde quedan atrás las diferencias y los matices para trabajar todos con la camiseta argentina y así solucionar los problemas que todavía quedan pendientes en el país".

Por último, Weretilneck señaló que "no hay democracia sin dialogo y no hay federalismo si no es de esa manera". "No hay posibilidades de desarrollar una provincia desde el aislamiento, desde el agravio, desde el insulto, desde ataque, desde la falta de respeto, desde los dogmatismos. Hoy la sociedad nos exige que tenemos que cambiar permanentemente y tenemos que modernizarnos nosotros mismos como dirigentes, pero también interpretar el cambio permanente de la sociedad. Y estar hoy aquí, acompañándolo a Miguel, forma parte de lo que uno siente que es también la democracia, la participación y el diálogo hoy en la Argentina", concluyó el gobernador.

El viaje de Pichetto a Río Negro se dio poco después de que la UCR de esa provincia resignara su participación en las PASO y retirara el tramo de la papeleta que proponía como candidato al Senado al ex intendente radical de San Carlos de Bariloche Marcelo Cascón. De esta forma, de la mano de gestiones de Pichetto y de Frigerio, se le facilitaría el acceso al gobernador Weretilneck a la Cámara alta.

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, el senador y precandidato a vicepresidente Miguel Pichetto y el ministro del Interior Rogelio Frigerio

El radicalismo y el PRO mostraron en los últimos días diferencias y disputas al interior de la coalición Juntos por el Cambio en las provincias de Neuquén y Río Negro. La UCR rionegrina había impugnado la boleta corta de la fórmula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio) en disconformidad con la baja del candidato a senador y ex intendente radical Cascón.

En lo que fue interpretado como una maniobra para favorecer al saliente gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, el Gobierno había decidido suprimir de su lista a los senadores y dejar el espacio vacío. El objetivo es que los votantes pudieran completar la boleta con la lista corta de Weretilneck, quien se presentará por Juntos Somos Río Negro como candidato a senador.