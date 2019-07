Macri puso como eje de la campaña el narcotráfico y la seguridad

En plena campaña hacia las PASO, con un homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber que realizó por primera vez en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Mauricio Macri puso la seguridad y la lucha contra el narcotráfico al tope de su agenda electoral, marcando así otra diferencia con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Queridos prefectos, gendarmes, policías de la Federal y de la Seguridad Aeroportuaria, ustedes siguen dando la batalla contra las mafias y el crimen organizado, cuidando a nuestros jóvenes del narcotráfico, defendiendo y llevando tranquilidad a millones de familias en sus barrios”, dijo el Presidente en el homenaje que estuvo protagonizado por familiares de los caídos y miembros de las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad.

En su discurso, el jefe de Estado destacó: “¿Cómo podemos pensar en vivir en una Argentina más segura si no cuidamos a quienes nos cuidan? Ese cuidado y esa admiración es el mejor homenaje que le podemos hacer a cada uno de los hombres que hoy recordamos”, añadió frente a su auditorio.

La Policía Federal realiza anualmente, el 2 de julio, un homenaje a los caídos pero este Gobierno amplió ese tributo a las otras fuerzas de seguridad.

Bullrich, en sintonía

Concluido el acto, la ministra Patricia Bullrich sostuvo: “El tema del narcotráfico lo puso en agenda nuestro Gobierno, antes no se ocupaban del tema y decían que Argentina era un país de tránsito, no se ocupaban, no era un tema (a pesar) de que la seguridad era uno de los temas que más preocupaban a la población y el narcotráfico entre ellos”.

Bullrich contestó así a la pregunta de un cronista en Balcarce 50 que hizo referencia a las declaraciones realizadas por la gobernadora María Eugenia Vidal que cuestionó a Kicillof durante una reportaje con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, publicó Infobae.

El oficialismo hará foco en forma permanente en estas temáticas en lo que resta de las PASO.