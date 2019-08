Cuando restan cuatro días de campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las estrategias del oficialismo nacional es alentar a que sus votantes participen del último tramo de la campaña anticipando su voto. El presidente, Mauricio Macri, les pidió a los electores de Juntos por el Cambio que hagan pública su decisión de optar por la coalición gobernante.

En una serie de tuits publicados en su cuenta, Macri sostuvo: “Decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás. Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo”.

En el hilo de Twitter titulado “A nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar”, el Presidente además sostuvo: “No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes”, indicó el mandatario.

La exhortación a anticipar el voto continuó: “Tu declaración es decisiva. Te aseguro que a nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar. El jueves 8 a las 19 horas en punto todos juntos vamos a decirlo en la red social que elijas: Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp”, concluyó el Presidente.

Hoy Macri cerrará la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe con un acto en el Club Banco Nación de la ciudad de Rosario acompañando a los candidatos locales.

Ayer tuvieron repercusión en medios porteños los dichos del candidato a vicepresidente Miguel Pichetto del viernes por la noche en Gualeguaychú. Allí señaló: “Nos encontramos con muchos peronistas de siempre que entienden que Juntos por el Cambio encarna los desafíos del futuro. Hay hombres que tienen una mirada de centro nacional que cree que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, que es la vieja visión del general Perón cuando regresó al país. Mientras que hay otro peronismo de izquierda populista que está en el sectarismo de La Cámpora que volvió a definir la lista de candidatos”, señaló.

“Hay que ser sinceros”

El postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró ayer que en gran parte de la sociedad todavía existen síntomas de enojo con su compañera de fórmula y expresidenta Cristina Kirchner, y que ese factor permite que Mauricio Macri todavía tenga chances de ser reelecto, pese a la difícil situación económica en la que se encuentra el país.

“Hay un enojo muy grande todavía con Cristina y con el peronismo. No hay otra explicación. Hay que ser franco, hay que ser sincero y hay que explicarle a la gente que nosotros tenemos que construir otro tiempo. Cuando yo digo que ‘Vamos a volver’, pero vamos a volver para ser mejores’, es que estoy revisando lo ocurrido, lo que pasó, me doy cuenta de que algunas cosas molestaron a algunos y esas cosas no pueden volver a repetirse”, afirmó Fernández, en declaraciones a Radio 10.

“Ahora, la gente que es tan severa con nosotros por lo que alguna vez fue no tiene la misma severidad con Macri. Porque ¿qué les dice Macri? Les dice que volvería a hacer lo mismo pero más rápido. Es decir, va a generar este caos, pero más rápido. Incluso, los medios no tienen con él la misma severidad que tienen conmigo”, se quejó el exjefe de gabinete de Néstor Kirchner.

Fernández volvió a poner en tela de juicio a Smartmatic, la empresa de software que se encargará del conteo provisorio de los votos. “Acá el problema es la manipulación del escrutinio provisorio, que permite instalar un resultado que no es tal”, afirmó. “Las fallas con Smartmatic son tremendas. Me temo que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un resultado falso”, indicó el compañero de fórmula de Cristina.

“Todo lo de Smartmatic huele mal. Y me da pena que alguien como Adrián Pérez (secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior), que siempre luchó por la transparencia, defienda esto (…) Nunca hubo problemas de fraude con nuestro sistema. No se entiende por qué lo cambian. Vamos a hacer una presentación en la Justicia”, completó el postulante del Frente de Todos.

En tanto, el precandidato volvió a opinar sobre las jubilaciones y la vuelta de las moratorias. “Nosotros tenemos un serio problema en la Argentina. La gente que tiene más de 45 años y se ha quedado sin trabajo. Cristina tuvo un problema parecido, entonces estableció este sistema de jubilación anticipada. Esas personas quedan en una situación laboral terrible, porque no los vuelven a contratar y tampoco tienen la edad jubilatoria adecuada. ¿Por qué planteo este caso? Hay un sinfín de casos con este problema. Hay que facilitarles un mecanismo para que, en este caso, se les permita jubilarse”, dijo.

Y definió: “Tenemos que encontrar una respuesta a todo eso. Obviamente habrá que dar las moratorias que hagan falta para que todos estén tranquilos y tengan futuro”.