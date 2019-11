Macri le anticipa a Fernández que no se aprobarán a libro cerrado las primeras leyes

En el clima de recambio que se vive en el Congreso nacional, ya trascendió que el presidente, Mauricio Macri, en su futuro rol de líder de la oposición, no avalará a libro cerrado las primeras leyes que el presidente electo Alberto Fernández envíe para su tratamiento apenas lo reemplace en el principal sillón de la Casa Rosada.

El mensaje que surge desde el macrismo es que habrá un acompañamiento para facilitar el tratamiento de las siete leyes que prepara Alberto para apuntalar las primeras medidas sociales, económicas y financieras de su gobierno. Pero ese apoyo institucional se ejecutará revisando cada uno de los proyectos que envíe.

Macri no quiere que Diputados y el Senado se transformen en una “escribanía” que legalice una ampliación extraordinaria de las facultades ya asignadas al Poder Ejecutivo, señaló en una nota ayer el portal Infobae. “Sergio Massa será presidente de la Cámara baja y es amigo personal de Cristian Ritondo, el futuro jefe de bloque del PRO. Como Massa y Ritondo aún no tienen despacho en el Congreso, los dos se encontraron antenoche en las oficinas que el exjefe de Gabinete tiene a pocas cuadras de la estación Retiro. La reunión duró 30 minutos y Ritondo adelantó que hay predisposición para acompañar las iniciativas de Fernández, pero que eso no implica levantar la mano en el recinto sin revisar los textos o proponer reformas”, consignó el periodista Román Lejtman.

Massa es una pieza clave en la ingeniería parlamentaria del Frente de Todos junto a Máximo Kirchner, que desplazó a Agustín Rossi y será jefe de bloque. Los dos representarán a Fernández en Diputados, y los dos manejan espacios de poder que tienen distintas terminales políticas. Máximo es Kirchner y Massa se apuntala en sus votos propios y en su cercanía al presidente electo.

Este contexto servirá para entender las distintas actitudes que asuman al momento de negociar con Ritondo, que representará la estrategia de Macri y Cambiemos en la cámara de Diputados. Massa tiene diferencias personales con Macri, y Máximo mira el poder con una perspectiva diferente que Massa, y los dos legisladores peronistas tienen ambiciones similares para 2023, añadió el análisis.

Extraordinarias

Fernández pretende convocar a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, y con la convocatoria remitir los textos de sus siete leyes clave. La primera sesión ocurriría el miércoles 18 de diciembre, y luego habría un cuarto intermedio hasta la primera semana de enero de 2020.

La Ley de Emergencia Económica causará un fuerte debate en el Congreso. Fernández enviará su texto a Diputados, y se estima que el tratamiento llevará al menos seis semanas.