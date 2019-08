Macri insistió en que seguirá adelante con el proyecto de la reelección

El presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Angel Pichetto brindaron una conferencia de prensa donde confirmaron que seguirán adelante con el proyecto político hacia octubre. Hablaron de la situación económica que se vivió este lunes y negó la existencia de posibles cambios en el Gabinete.

Macri quien busca la reelección dijo sobre el resultado de ayer: "La elección dejó un mensaje, y lo escuchamos, representa una bronca acumulada de un proceso duro económico iniciado por la herencia recibida".

"tenemos muchas más cosas para proponer y mostrar, y en octubre vamos a tratar de revertir esta mala elección. Vamos a llegar para buscar la segunda vuelta. Por eso nos hacemos cargo de este presente".

Sobre la situación económica, explicó: "El viernes vimos una euforia en los mercados, hubo importantes operaciones porque creyeron que el resultado de las Paso iba a ser diferente. Y este lunes tuvimos un día muy malo, hoy estamos más pobres que antes de las Paso, porque subió el dólar con las consecuencias que esto tiene".

Ante esto, informó que "el equipo económico está tomando todas las medidas necesarias para mejorar la situación de los argentinos, ya que no queremos que este proceso electoral siga castigando al pueblo".

Dijo en su alocución: "Nos hacemos cargo de la derrota, pero vamos a lucharla, y por eso la alternativa al gobierno, es el kirchnerismo que no tiene credibilidad en el mundo".

"Entiendo que ellos también deberían hacer una autorcrítica desde la oposición, porque el viernes había un gran presente, y tras el resultado a favor del kirchnerismo, el mundo y los mercados no confían con lo que van a hacer", reseñó para enfatizar: "Esta gente ya gobernó y deberán demostrar que si llegan a gobernar, hicieron acciones que fueron en contra del país".

A su turno Pichetto, opinó: "El Presidente Macri está con toda la responsabilidad. Esto no terminó, es una elección primaria, la verdadera elección se dará en octubre, y sabemos que es difícil, y con coraje vamos a revertir el resultado".

En otro tramo de los comentarios, Macri comentó: "El mensaje que damos es que escuchamos a los argentinos, por lo que se darán de inmediato una serie de medidas a los sectores más comprometidos".

Preguntas

Sobre el resultado y el llamado al resto de los candidatos, Macri informó: "He llamado a todos los candidatos para invitarlos a que participen de un proceso electoral constructivo hacia el futuro, deberemos entre todos calmar los mercados y mostrar al mundo que hay institucionalidad".

Sobre las medidas económicas, referenció: "Están trabajando las autoridades de Hacienda y el Banco Central y en su momento se darán a conocer".

Otra de las preguntas de los periodistas, estuvo dirigida al presente económico, ante esto, dijo: "Este lunes fue negro, subió el riesgo país, el dólar y eso no es bueno. Es un impacto para el desempleo, el desarrollo, para las economías. Esto es claro que fue por el resultado eleccionario donde hay sectores que no les creen a los que ganaron las Paso".

Con respecto a la derrota en el país y en Buenos Aires, reseñó: "Somos un equipo y valoramos en realizar las elecciones conjuntas. Y sobre el resultado, no hago responsable del resultado electoral más que a nosotros. Hay un voto bronca que lo respetamos".

Indicó que en "Chile o Brasil pueden cambiar los gobiernos, pero los mercados no reaccionan tan mal como en la Argentina".

Aclaró más adelante: "No me puedo hacer cargo de la reacción de los mercados que no confiaron en el kircherismo, que se hagan cargo y reviertan este proceso de mala imagen que tienen en el mundo".

Pichetto remarcó: "En este proceso no hay transición, hay un presidente, como es Macri que seguirá al frente del Ejecutivo, y las elecciones generales serán el 27 de octubre".

Sobre el acortamiento de la gestión, Macri aclaró: "No corresponde hablar de adelantar de las elecciones, eso institucionalmente no está en los planes, estamos gobernando normalmente tomando medidas para proteger a los argentinos".

Sobre la elección, el presidente insistió: "Los argentinos no la pasaron bien, y entiendo su enojo por las dificultades que pasaron. Por eso los invito a pensar y en octubre es la gran oportunidad de seguir en esta agenda del cambio y se insertarse en el mundo".

Otro punto que reflexionó Macri, fue sobre el resultado de las encuentas. "Muchos encuestadores le erraron en sus informes, porque la población votó sobre la última hora".

Sobre posibles cambios en el Gabinete, explicó: "Estamos gobernando, y la elección está muy cerca. Por lo que los cambios no se hacen de esa manera, porque hay un equipo que trabaja. No tiendo a hacer cambios simbólicos".

Pichetto entendió que "hay un escenario posible donde hay un voto útil, que llega al cinco por ciento compuesto por partidos chicos, además sabemos que mucha gente no fue a votar. En esta etapa de octubre, la historia no está cerrada, por el contrario falta mucho para escribir".

Con respecto al kirchnerismo, insistió en marcar el Presidente: "Por el pasado esa fuerza no es creíble, y el mundo cree que es el fin de la Argentina. Y ante eso, ellos siguen diciendo las mismas cosas y que harán las mismas acciones".

"Por eso digo, nosotros nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, de nuestra parte, y la oposición que ganó el domingo también tienen que garantizar la institucionalidad sabiendo que el mundo no les cree", enfatizó.

Más adelante reiteró: "El proceso de reconstrucción económica lleva un tiempo, ser confiables al mundo, que lleguen los inversores, que den trabajo y llegue a la mayor cantidad de argentinos. Doy el ejemplo del crecimiento de las exportaciones y de la producción, y se ve que no llegó esa mejora a todos".

"Por eso hay 7.5 millones de argentinos que nos entendieron, y mi compromiso es ayudar para mejor, mirando a los países vecinos que hicieron verdaderas políticas de Estado", resaltó.