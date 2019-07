Macri advirtió sobre el corte de boleta en Buenos Aires, en un acto con Vidal y Pichetto

Miguel Ángel Pichetto fue una de las figuras más buscadas en el plenario que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal encabezaron en La Plata y que sirvió como arranque oficial de la campaña bonaerense. Mientras le Presidente y la gobernadora abandonaron las instalaciones del Hotel Brizo apenas terminaron los discursos, el candidato a la vicepresidencia permaneció en los salones del hotel durante varios minutos en donde saludo a todos los candidatos que se acercaron a saludarlo, señaló la crónica de La Política Online. Pichetto posó para cientos de selfies y además intercambió abrazos y saludos. Los candidatos del interior lo rodearon para buscar una foto y saludarlos por su desembarco en Juntos por el Cambio. Incluso el propio Daniel Salvador –presidente de la UCR bonaerense– la presentó a Pichetto a varios referentes radicales. El compañero de fórmula de Macri volvió a cuestionar a Axel Kicillof por rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Tienen ideas que atrasan y son muy viejas. Están discutiendo sobre le Consenso de Washington. Discuten con la lógica de la izquierda de los años 70. Están equivocados, el mundo es totalmente distinto. El mundo que comprende Macri y varios líderes mundiales en un mundo en el que hay que insertarse para crecer”, aseguró. En el plenario hubo solo candidatos, funcionarios y legisladores, en la sala de convenciones del hotel. “No me veo un minuto gobernado sin Vidal en la provincia. Los intendentes son inteligentes, no los puedo subestimar, no puedo imaginar que piensen que ni el 10% de lo que han hecho lo podrían haber hecho sin esta gobernadora y este Presidente”, dijo Macri, en poco disimulada advertencia a los intendentes que se puedan tentar con el corte de boleta.

Antes que llegaran Macri y Vidal de un acto en Tolosa, Federico Salvai, hizo –a puertas cerradas– una exposición del número de bancas que se ponen en juego en el Congreso y la Legislatura bonaerense. Sostuvo: “Es decisivo aumentar la participación en esta elección porque con el 41% de 2017 no alcanza”. Además, como arenga positiva, aseguró que en 2015, a esta altura de la campaña, las encuestas posicionaban a Cambiemos unos puntos más abajo que al peronismo. Macri bromeó durante el discurso de Vidal cuando la gobernadora afirmó que siente orgullo porque su gobierno va ser recordado en La Plata por la obra de entubamiento del arroyo El Gato. Allí fue cuando Macri comenzó a bromear indicando que se trata de un arroyo suyo, y Vidal aclaró que se llama así desde antes que la militancia kirchnerista llamase a Macri con el apodo de gato.



Un gran legado



La máxima estrella de la alianza gobernante Pichetto, afirmó: “Juntos por el Cambio es la idea de la unidad nacional como una idea espiritual y, fundamentalmente, una idea necesaria para construir un país con un capitalismo moderno, flexible que defienda el interés nacional y que se integre al mundo”. El senador justicialista evaluó: “No hay forma de crecer si no abrimos mercados, como está haciendo el Presidente” y consideró que Macri “es un líder realmente valorado y reconocido por los principales líderes del mundo”. El legislador peronista también señaló que Macri “tiene una visión de la Argentina del futuro, del crecimiento, del desarrollo y del empleo”, y dijo estar convencido “de que los próximos cuatro años dejará un gran legado para los argentinos”.