Loan Peña: continúan los operativos y rastrillajes en Corrientes

Se concreta el sexto día de búsqueda de Loan Peña, el niño de cinco años que desapareció en Corrientes y que activó el Alerta Sofía. Continúan detenidas de forma preventiva tres personas, que se negaron a declarar, y se confirmó el hallazgo de una media ensangrentada, pero que no pertenece al menor.

Lidia Noguera, una de las tías de Loan, habló públicamente y cuestionó el hallazgo de una zapatilla, que había aparecido a varios metros del lugar donde fue visto por última vez. "Al chico lo sacaron del lugar" , aseguró, "Tiene cinco años y no puede recorrer tanto. Donde se encontró la zapatilla es lejos de la casa y solo no pudo haber llegado hasta allá" .

Por otro lado, apuntó contra los tres detenidos: "No les creo que no hayan visto para dónde se fue. Uno tiene la responsabilidad de cuidarlo como persona mayor, estaban a cargo. Era un niño tímido, así que con gente desconocida no se iba a ir".

Durante esta mañana, la policía correntina inició un operativo en la casa de la abuela de Loan para desmalezar la vegetación que hay en el campo alrededor de la vivienda y avanzar en la búsqueda con un mejor campo visual.

Se incorporan refuerzos a la búsqueda de Loan

Al cumplirse casi una semana de la desaparición, el comisario mayor Sergio Aguilar -jefe de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes- adelantó que "hasta ahora no hay nada concreto" en la investigación e informó que se sumarán refuerzos de Salta y Mendoza, así como perros especializados que llegarán desde Chaco.

Por su parte el director de operaciones de Entre Ríos, Aaron Mendoza, explicó cómo seguirá el operativo de búsqueda en las próximas horas: "De Entre Ríos tenemos para trabajar 3 perros. Pero se suman todas las fuerzas de K9, inclusive las federales. Llegaron binomios de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa”, explicó.