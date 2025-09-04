Uno Entre Rios | El País | discapacidad

Ley de Discapacidad: el Senado buscará rechazar el veto de Milei este jueves

La oposición rechazará el veto que aplicó Milei a la Ley de Discapacidad sancionada en julio. También avanzará con la reforma del articulado que regula los DNU.

4 de septiembre 2025 · 07:26hs
La Cámara de Senadores sesionará este jueves a partir de las 11 de la mañana, en lo que será la novena reunión del año, incluyendo las sesiones extraordinarias. Como ha sido habitual durante este período ordinario, el oficialismo no llegará al recinto con expectativas favorables. Por el contrario, todo indica que el Gobierno podría enfrentar una derrota legislativa inédita en más de dos décadas con el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad.

La sesión estará presidida por el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo del Poder Ejecutivo debido al viaje al exterior del presidente Javier Milei.

El eje central será el tratamiento del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un hecho que no ocurre desde hace exactamente 22 años. La norma fue rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto con una contundente mayoría: 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. En el Senado, el panorama tampoco favorece al oficialismo: la iniciativa fue aprobada el 10 de julio con 56 votos afirmativos y ninguno en contra, lo que refuerza la posibilidad de que el veto sea desestimado también en esta instancia.

Otros temas en agenda

Según se acordó este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, la insistencia del veto sobre Emergencia en Discapacidad será el primer tema a abordar este jueves. Y el segundo representa otro dolor de cabeza para el Gobierno, pues se trata de una modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

El tema tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado. De acuerdo con el despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Según consigna el sitio Parlamentario, otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.

Retiro anticipado previo a la jubilación

Pasados esos dos temas, se tratará una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

No fue incluida en el temario la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como pretendía Unión por la Patria.

De la reunión de Labor participaron los senadores Ezequiel Atauche, José Mayans, Martín Göerling Lara, Eduardo Vischi, Mónica Silva, Fernando Salino, Francisco Paoltroni, Natalia Gadano, Juliana di Tullio, Juan Carlos Romero, Pablo Daniel Blanco, Carlos Espínola, Mariana Juri, Lucila Crexell, Carlos Arce, Edith Terenzi, Anabel Fernández Sagasti y Alfredo De Angeli. La sesión fue presidida por la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, y participó también el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian.

