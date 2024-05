Ley Bases: Martín Losteau pide modificar tres puntos

“Hay tres cosas que faltan en el paquete fiscal y en la ley bases. La primera es que el paquete fiscal contiene un aumento en los impuestos a las clases medias y una reducción muy importante a los más ricos de la Argentina. El segundo es que el blanqueo es el más generoso de la historia, no solo habilita a los que nunca pagaron a pagar cero, sino que además entre otras cosas permite la figura del testaferro y que blanqueen los hermanos. La tercera es que el régimen de incentivo las grandes inversiones deja fuera a miles de pymes argentinas que son parte de nuestro tejido productivo y que podrían incorporarse más valor agregado no solamente en el corto plazo, sino el mediano y largo plazo en Argentina", expresó a través de X (Twitter).

Embed Hoy retomamos el debate en comisión de la Ley Bases. En este video te cuento 3 cosas que tienen que modificarse pic.twitter.com/mNKNb7mqAf — Martín Lousteau (@GugaLusto) May 13, 2024

Días antes también había solicitado una recomposición de las jubilaciones y pensiones, que perdieron un gran porcentaje desde que asumió este gobierno. También financiamiento a las universidades y la reactivación de obras públicas.

A la hora del poroteo de votos en el Senado, Martín Lousteau es uno de los que puede ser clave para la aprobación o el rechazo de los proyectos, dada la división de fuerzas en la Cámara. El oficialismo es minoría y necesita de aliados para avanzar. Si hay cambios, el debate volverá a Diputados, pero al menos el Gobierno se podrá anotar otra victoria parcial.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno nacional tiene los "votos suficientes" para aprobar la Ley Bases que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso, luego de la media sanción que obtuvo la norma en Diputados.

"Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores. En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos", aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el funcionario sostuvo que la Cámara Alta reviste "una complejidad diferente" a la Cámara Baja en cuanto a la aprobación de la Ley Bases. "No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no".