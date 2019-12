La rebelión de la vendimia contra la megaminería en Mendoza

Mendoza.- Horas después de que el gobernador de Mendoza anunció la suspensión temporal del proceso de reglamentación de la ley que habilita el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en minería, cuatro comunas de la provincia cancelaron los tradicionales festejos de la vendimia departamentales. En Lavalle, Maipú, San Carlos y Tunuyán, las cancelaciones de sus vendimias fueron resueltas tras grandes manifestaciones locales en contra de la modificación de la Ley Nº 7.722.

Algunos intendentes comunicaron la decisión oficial a través de redes sociales, en mensajes que hicieron explícita la relación entre la suspensión del festejo y la ley que el gobernador radical, Rodolfo Suárez, continúa defendiendo.

“La Municipalidad de Tunuyán, junto al municipio de Maipú y Lavalle, suspenden las vendimias departamentales hasta que la Ley Nº 9.209 sea derogada”, informó en Instagram el intendente, Martín Aveiro.

En el mismo sentido se expresó en Facebook su par de San Carlos, Rolando Scanio, que informó que en el Departamento se suspende la fiesta “hasta que se derogue la Ley Nº 9.209 por consenso social y pedido de las instituciones intermedias, Reinas Vendimiales y Vecinos Autoconvocados. #La7722NoSeToca #DefendamosElAgua”.

En Maipú, el intendente Matías Stevanato participó de las protestas realizadas el jueves por la noche, y anunció allí mismo la suspensión. “Defiendo el agua pura”, declaró, y añadió que la cuenca del río Mendoza no se puede tocar porque no hay licencia social” para proyectos mineros.

En tanto, en Lavalle, representantes municipales acordaron la decisión en una reunión con vecinos y referentes de instituciones locales. “La habilitación a la explotación minera con el uso de sustancias químicas tóxicas pone en peligro al agua de la provincia, y en particular la del Departamento, vulnerando un derecho humano fundamental”, detalló un comunicado municipal. El anuncio de que se suspendía la reglamentación de la ley “no es respuesta suficiente para convocar al diálogo”, añadió el texto, que informó la decisión “indeclinable de no realizar la fiesta departamental de la Vendimia 2020 y la elección de la representante de Lavalle, hasta tanto no sea derogada la Ley Nº 9.209”.

Las voces de las reinas

Entre las primeras convocadas por el gobernador Suárez para las “mesas de diálogo” estuvieron las actuales reina y vicereina nacionales de la Vendimia, María Laura Micames y Martina Mercol, que plantearon al mandatario su disconformidad con la nueva ley.

“Apoyamos de manera contundente” las medidas de Tunuyán, San Carlos, Maipú y Lavalle, informó la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave), que nuclea a quienes lo fueron en años anteriores, en un comunicado. La entidad, además, pidió “a los demás departamentos (que) se adhieran a esta medida para poder levantar la voz del pueblo de Mendoza, exigir el cuidado de nuestros recursos naturales y establecer políticas públicas reales que defiendan el medio ambiente”.

Días atrás, la Corenave había hecho un llamamiento para que los departamentos de la provincia suspendieran las fiestas vendimiales 2020 “hasta que se dé marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el agua”.

“El agua es de todos”

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, aseguró ayer, en relación con la reforma de la ley mendocina de minería: “Tenemos claro que la Constitución nacional establece que estos recursos son de las provincias, y la Ley Nº 7.722 es un tema de Mendoza, pero el agua es un tema de todos”.

En medio de la controversia que se generó en torno a este tema, el gobernador Rodolfo Suárez anunció que suspenderá la reglamentación de la ley minera, y que se generará un diálogo abierto “sin generación de miedos, garantizando la paz social, porque lo que más quiero es cuidar el agua”.

Cabandié, en una entrevista radial en AM 530 Somos Radios, afirmó: “El Presidente y todos en general estamos muy preocupados”, y recalcó sobre la movilización y la concientización de la ciudadanía de la provincia: “Me parece que marca un camino que, evidentemente, no tiene consenso en la sociedad mendocina”.

“Hay una cuenca hídrica –explicó el ministro– que es la del Desaguadero, la cuenca del Atuel, donde hay varias provincias. Por lo tanto, mi competencia como ministro de Ambiente está en cuidar los aspectos ambientales del agua”.