La conmociÃ³n de LapegÃ¼e al enterarse de la muerte de Gendler

La muerte de Sergio Gendler conmovió a su compañero y amigo Sergio Lapegüe, con quien trabajaba en la radio y con quien compartió muchos años en El Trece. A las 8:17 de la mañana, Roxy Vázquez informó la noticia en Tempraneros, el programa que conduce con el periodista en TN, y lo hizo ella sola.

"La noticia nos duele. Nos cuesta decirla porque somos profesionales, pero cuando nos toca el corazón, la verdad es que se nos hace muy difícil. Fue compañero muchos años de esta casa, ustedes lo conocen. Sergio Gendler murió después de luchar contra una larga enfermedad. Un hombre de familia, un profesional, periodista y amigo de Lape, por eso no lo están escuchando, porque realmente está muy triste y se tuvo que ir del estudio", contó la conductora.

"Lape -como apodan al conductor- realmente está muy afectado. El otro día justamente me contaba que Sergio (Gendler) le había pedido a su esposa no contarle nada a nadie que estaba con esta enfermedad hace más de un año. Se la bancó solo. No le contó a sus amigos ni al resto de la gente porque quería enfrentar los tratamientos y las operaciones", continuó Roxy.

Luego de brindarle las condolencias a la familia de Gendler, lo recordaron con distintos compañeros que habían trabajado con él, como Alfredo Leuco, El Pollo Vignolo, Nicolás Singer, entre otros. Durante esas entrevistas telefónicas, no volvieron a mostrar a Roxy y Lapegüe se sumó a las charlas, pero solo se escuchaba su voz quebrada.

Recién a las 9:55 -casi dos horas después- las cámaras enfocaron a los conductores del ciclo que solo lo hicieron para despedirse. Lapegüe, entonces, se recompuso como pudo, miró a cámara y le dedicó unas emotivas palabras a su amigo.

"Es muy triste para todos, periodistas, productores, camarógrafos, iluminadores. Sergio ha sido muy amigo de la casa. Un saludo afectuoso a su mujer, a sus cuatro hijos, su mamá y su hermana. Ya te extraño, loco", dijo el periodista.