Jubilados rechazan y repudian el aumento salarial del gobierno nacional

El aumento promocionado por el gobierno nacional para el sector de los jubilados, comenzó a cosechar críticas y repudios de todo tipo, incluso de gremios que acompañaron el proyecto de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La gran mayoría de los centros de jubilados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, rechazaron y repudiaron la magra mejora otorgada por considerar que los entierra por debajo de la línea de pobreza.

Buenos Aires

UNO recibió el documento por parte del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Buenos Aires, donde se expresa: "Nos vemos obligados a rechazar, y a la vez repudiar el pretendido ajuste en los haberes en los haberes jubilatorios del 6,2%. Una vez más es a la baja de los índices reales inflacionarios".

"Con este porcentaje seguimos perdiendo poder adquisitivo, que de marzo a junio es más del 10%", se alertó para graficar: "la canasta básica es de 43.000 pesos, y la jubilación mínima de 16.500 pesos. Claramente se está muy por debajo de la línea de indigencia".

Los jubilados bonaerenses, remarcaron: "Somos sujetos de derecho, no queremos ser más la variable de ajuste. Aportamos al sistema jubilatorio en toda nuestra vida laboral, por lo que merecemos vivir con dignidad".

Capital Federal

Del mismo modo, el centro de jubilados de la Capital Federal, que se reconoce kirchnerista, expresó en el duro documento: "El Centro de trabajadorxs jubiladxs de un Sindicato con una larga historia en la defensa de los derechos laborales. Historia que hemos reivindicado en la calle a lo largo de los nefastos 4 años de gobierno neoliberal, no sólo en defensa de nuestro sector, sino también acompañando los justos reclamos de nuestrxs compañerxs trabajadorxs activxs. En el discurso cuando asumió, nuestro Presidente dijo que si las decisiones que tomara no fueran las adecuadas, se lo hiciéramos saber; es esto último lo que queremos expresar. Somos conscientes de la situación económica, social, política y sanitaria que estamos atravesando. No solamente como país sino en el mapa global. Sabemos perfectamente el estado calamitoso que heredó nuestro gobierno de Alberto y Cristina. Agradecemos también que dentro de las primeras medidas tomadas se incluyera a nuestro sector. Pero nos preocupa sobremanera que se avance sobre la Seguridad Social pero sin la participación de nuestro colectivo. El descontento que produjo el 6,12% de aumento en un vasto grupo de nuestro colectivo tiene que ver con que se nos ubica a todes en el mismo paquete. Nos preocupa que no nos visualicen como sujetxs de derechos y sujetxs políticos".

"Se formó la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara de Diputados en donde participan Legisladorxs y el Ejecutivo. Pero sin representación de Jubiladxs para discutir la futura movilidad. El ANSES y el FGS continúan con el órgano consultivo del gobierno anterior, es decir con los que levantaron la mano durante 4 años para que se pudiera vaciar al Fondo de Garantia. El PAMI sigue intervenido. Somos lxs jóvenes de ayer y lxs actores y protagonistas de esta etapa. Tenemos voluntad política y una clara pertenencia al campo nacional y popular. Solicitamos ser parte de la discusión de las políticas públicas de la Seguridad Social", se expresó por parte de los pasivos de Capital Federal.

En tanto, se indicó: "El 70% de nuestro sector cobra la mínima, pero el otro 30% no cobra la máxima. Una jubilación de $ 23.000 sigue siendo mínima. Y es precisamente el sector del medio el que está en serios problemas. Es indefendible el aumento del 6,12% cuando el gobierno ayuda a pagar los sueldos de Clarín y Techint, por nombrar sólo a algunos de los enemigos que tenemos. Somos la generación de los años 60/70, hijxs de los pañuelos blancos, abuelxs de los pañuelos verdes. Somos orgánicxs y solidarixs".

"Estamos dispuestxs a acompañar a nuestro gobierno pero no queremos que hablen de y por nosotros, pero sin nosotros. Nuestro sector históricamente ha sido vilipendiado. Néstor, Cristina y Amado pusieron lo que había que poner para que jubilarse no fuera un castigo sino el merecido reconocimiento a los años de trabajo, militancia y aportes. Todos y todas en este momento hacemos falta", se reflexionó.

Entre Ríos

En tanto, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Juana Ávalos, reclamó a los gobiernos que “ningún jubilado y pensionado esté por debajo de la línea de pobreza”. En Entre Ríos “desde principio de año no hay paritarias y a nivel nacional se quieren imponer aumentos de forma discrecional, por debajo de las necesidades reales de los jubilados y pensionados”.

Los gobiernos nacional y provincial “deben entender que no es suficiente con decir que nos cuidan, cuidarnos es darnos el salario que corresponde para que podamos tener una vida digna con o sin Aislamiento Preventivo, Social, Voluntario y Obligatorio”, indicó Ávalos.

En ese sentido, la dirigente de ATE explicó que “en la provincia desde diciembre del año pasado no se otorgan aumentos a los activos y, consecuentemente, a los jubilados y pensionados, quienes están por debajo de la línea de pobreza”. Al respeto, Ávalos indicó que el gobernador, Gustavo Bordet, “debe convocar urgentemente a paritarias e incorporar en la discusión a los jubilados”.

Además, contó que a nivel nacional el Centro elevó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, una serie de reclamos para que “ningún jubilado y pensionado esté por debajo de la línea de pobreza”.

Además, dijo a AIM que el Centro nacional pidió la derogación del Título VI de Afectación de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ley 27.260 (de Reparación histórica) y de toda normativa o acuerdo con el FMI que desnaturalice la finalidad del FGS Y lleve a su desaparición.

También se pidió la derogación total de la Pensión Universal al Adulto Mayor (Puam) y del título 5 de la ley 27.260 de Armonización de los Sistemas Previsionales provinciales, entre otros puntos, contó Ávalos.